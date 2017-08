Marc Márquez: "Trabajamos con vistas a carrera y estamos más cerca"

El año pasado el Gran Premio de Austria fue un verdadero calvario para Honda. La marca del ala dorada contemplaban impotentes como Yamaha era muy superior y como Ducati la barría, literalmente, en este circuito. El domingo en el Warm Up, Márquez tuvo fuerte una caída que le dislocó el hombro. En carrera, debido en parte a la degradación que sufrió en su neumático, solo pudo ser quinto, a más de doce segundos de Andrea Iannone, el ganador de la carrera.

Debido a esto, es normal que Honda llegara con dudas al trazado Austriaco. Después de haber ganado en Brno, Marc ha confirmado sus buenas sensaciones y la mejoría de la moto esta mañana. Aunque no ha sido el más rápido de la jornada, ha estado trabajando de cara a carrera, rodando muchas vueltas en 24 bajos-altos o 25 bajos. Demostrando así tener un ritmo muy bueno para poder pelear por la carrera.

“Estoy feliz porque estamos mucho más cerca que el año pasado. Comenzamos con una puesta a punto distinta de la de entonces” contaba Marc a los medios tras terminar el día de entrenamientos.

“Hemos mejorado bastante en aceleración y yo he cambiado mi estilo de pilotaje para ello, pero hemos perdido en otros puntos como la estabilidad en frenada”, explicaba.

“El año pasado aquí aún no llevábamos las alas, y eso fue determinante. Por eso esta vez salí de entrada con el carenado”, en referencia al nuevo montado en Brno, con las aperturas aerodinámicas.

“Estamos más cerca, pero el domingo veremos si lo suficiente. Hay que ver cómo va evolucionando el fin de semana”.

Al ser preguntado por si podría conseguir una nueva victoria, algo no muy descabellado con el ritmo que ha mostrado durante todo el día, el piloto de Cervera dice que: “Si pudiera ganar aquí serían 25 puntos más en un circuito en el que teóricamente debíamos sufrir”.

“Hemos empezado el día yendo a por faena, porque las previsiones apuntaban a lluvia, pero al final hemos tenido las dos sesiones en seco. Por eso he salido con el blando para darle vueltas y comprobar hasta dónde aguanta. No va mal, y no lo descarto para la carrera. También hemos montado el medio y, seguramente si sube la temperatura será el adecuado, pero no lo tengo decidido, mañana seguiremos probando con ambos”, explicó Márquez al ser preguntado por los neumáticos que había utilizado durante las sesiones.

“Trabajamos con vistas a la carrera y estamos más cerca. Estamos acelerando antes que el año pasado. Creo que los demás mejorarán, así que hay que mejorar”.

También le preguntaron por el uso de la nueva horquilla de carbono que habían puesto a su disposición, Márquez fue claro claro: “Estoy utilizando la horquilla delantera de carbono porque es más ligera”.

“Después de los accidentes de Moto2 me preocupa un poco la lluvia”, confesó Marc, tras presenciar las múltiples caídas que se han producido en el primer libre de la categoría intermedia.