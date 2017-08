El minuto de silencio más sentido por los atentados de Barcelona

Google Plus

Fernando Álvarez tras disputar una prueba en un Campeonato de España Máster. / Foto: Club Natación Cádiz

Fernando Álvarez, que se encontraba en la ciudad húngara de Budapest, para disputar los Campeonatos del Mundo de natación de categoría Máster, vivió desde la lejanía los atentados terroristas sufridos en Barcelona.

El pasado sábado tenía que competir en las distancia de los 200 braza, horas antes Fernando decidió ponerse en contacto con la FINA a través de correo electrónico para que se guardase un minuto de silencio, pero no recibió respuesta.

Al día siguiente Fernando no dudó en seguir intentándolo, incluso llegó a hablar con el Juez de la prueba gracias a una señora del servicio médico. Pero una vez más recibió un no como respuesta, el juez le dijo: "No podemos perder un minuto de competición".

Fernando superado por la indisposición de la organización para realizar el minuto de silencio, pensó en una alternativa para llevar a cabo su propio homenaje en memoria de las víctimas.

Fernando observando una prueba durante una competición. / Foto: Club Natación Cádiz

El juez dio la salida y todos los nadadores de la serie saltaron al agua dispuestos a realizar el mejor de sus registros, todos menos Fernando, que permaneció totalmente inmóvil encima del trampolín durante un minuto. Pasado el tiempo y su correspondiente individual homenaje, saltó a nadar su prueba.

Cierto es que parte de la prueba la nadó en solitario, ya que sus rivales lo aventajaban en un minuto, además la FINA no certificó su registro, pero como aseguró el propio Fernando a su llegada al aeropuerto "el minuto de silencio vale más que ganar 40.000 medallas".

Fernando que tiene a gran parte de su familia en Barcelona, aseguró: "Estoy afectado, estoy vinculado a Cataluña. Lo he sentido mucho. Una hija mía se ha salvado por casualidades porque retrasó su salida de casa para La Rambla. No le paso nada, pero fue un susto tremendo, estaba nerviosa y mal".

El Partido Popular ha solicitado en el Ayuntamiento de Cádiz reconocer el gesto que tuvo el nadador en los próximos premios 'Ciudad de Cádiz del Deporte'. "El Ayuntamiento no puede dejar pasar la oportunidad, porque ya no abundan este tipo de gestos en el deporte", expresó el propio concejal del PP.