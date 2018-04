Previa Torino - Inter: afianzar la Liga de Campeones

Google Plus

La Serie A está entrando en su recta final y los equipos buscan afianzar los objetivos marcados a principio de temporada. Torino e Inter apuran sus opciones europeas en el último tramo de la temporada. El conjunto turinés está cerca del enésimo fracaso consecutivo para no entrar en competición europea. Sin embargo, los de Mazzarri apuran sus opciones de entrar en la Europa League. Por otra parte y pese a tener casi asegurado su regreso a Europa, el equipo de Spalletti ansía situarse de nuevo en la Liga de Campeones.

Si hay vida hay esperanza

El Torino camina por la temporada sumido en uno de sus males en los últimos años, la irregularidad. Con la permanencia muy asegurada, los de Mazzarri deben intentar dar caza a las plazas europeas. Con 42 puntos, la séptima plaza (que en teoría debe dar acceso a la Europa League) se encuentra a cinco puntos, aunque hay cuatro equipos pujando por ella (Atalanta, Fiorentina, Sampdoria y Milan). Con 24 puntos por disputarse, la distancia no es insalvable.

Rincón con el esférico | Foto: Torino

Un calendario complicado

Los últimos encuentros invitan al optimismo, y aunque han sido triunfos contundentes, 0-4 y 4-1, los rivales (Cagliari y Crotone) son de la parte baja de la tabla. Antes de eso, los resultados no acompañaron al club de Turín, aunque fue ante rivales complicados (Fiorentina, Roma o Juventus). No será sencillo tampoco el calendario de aquí a final de temporada, y es que el Toro debe jugar contra Inter, Milan, Atalanta, Lazio y Napoli. Un objetivo muy complicado.

Para el choque de este domingo Mazzarri tiene la baja de Lyanco por una distensión en el tobillo y Molinaro, que se fracturó la tibia. La formación inicial deja pocas dudas. N' Koulou debería regresar al centro de la zaga en lugar de Bonifazi, y Ljajic o Acquah se disputarán la última plaza en el centro del campo. Belotti será la referencia en un año muy irregular para el delantero italiano.

Recuperar la puntería

La montaña rusa en la que está sumida la temporada neroazzurra parece de nuevo transitar por el buen camino. Los de Spalletti han encontrado otra vez resultados positivos en las últimas jornadas, lo que ha servido para que los interistas vuelvan a colocarse en la zona de acceso a la Liga de Campeones. Tres triunfos en los últimos partidos y dos empates ante Napoli y Milan le han devuelto la sonrisa al conjunto de Milán.

Imagen del Inter - Milan | Foto: Inter

La Lazio viene pisando los talones

Pese a ello, el margen de error es mínimo para el club del norte de Italia, que sólo tiene dos puntos más que el quinto clasificado, la SS Lazio. La parte de arriba está muy comprimida y la Roma, situada en el tercer escalón, tan solo tiene un punto más que el Inter. Dos puestos de Champions para tres equipos (con permiso de un Milan que viene pisando fuerte) hacen que los de Spalletti no puedan bajar la guardia para regresar a la Liga de Campeones.

Ante el Milan el pasado miércoles, el Inter pudo llevarse el derbi. De manera incomprensible, el máximo realizador neroazzurro, Mauro Icardi, no estuvo acertado de cara a portería. La puntería fue el único pero del equipo norteño. Spalletti no tiene bajas salvo la ya sabida de Gnoukouri por problemas cardíacos. Parece muy definido el once del equipo interista, donde Rafinha ya se ha hecho con un hueco en la mediapunta del equipo.

Antecedentes

Torino e Inter se han visto las caras en 167 ocasiones, con 47 victorias del Toro, 50 empates y 70 triunfos interistas. En Serie A los enfrentamientos han sido 159, con 43 victorias turinesas, 49 empates y 67 milanesas. Con el Torino como local son 83 encuentros, 31 triunfos locales, 24 empates y 28 victorias visitantes. Los últimos cinco encuentros dejan un balance igualado con dos triunfos del Inter, uno del Torino y dos empates.

Temporada Local Resultado Visitante 2017/2018 Inter 1-1 Torino 2016/2017 Torino 2-2 Inter 2016/2017 Inter 2-1 Torino 2015/2016 Inter 1-2 Torino 2015/2016 Torino 0-1 Inter

Posibles onces iniciales