Rafael Nadal: "Federer se mereció ganar Roland Garros"

En el feudo "enemigo" donde hacía diez años que sus golpeos no resonaban, habló Nadal. Pensativo, honesto y con un espíritu aún luchador pese a todo lo que lo acontece últimamente, el balear concedió una entrevista al rotativo suizo Tages-Anzeiger. Una interesante charla en la que el número tres mundial se sinceró sobre aquellos temas con los que tuvo y tiene aún vínculo hoy. A continuación, la entrevista del diario suizo íntegra en español.

Pregunta: ¿Cómo se siente antes de Basilea?

Respuesta: Más cansado de lo habitual. Estuve durante la última semana y media tomando antibióticos debido a la inflamación del apéndice y tuve miedo acerca de cómo iba reaccionar mi cuerpo en competición. Entreno pero cada partido es diferente y no he entrenado lo suficiente. Parecía que estaba algo enfermo después del tratamiento con los antibióticos y que me hirió de nuevo. Sólo espero que esté listo para competir. Iré día a día.

P.:¿ Se inscribió en Basilea porque se sentió obligado ya que había cancelado participar en el torneo en tres ocasiones ya antes?

R.:En la semana que tiene lugar Basilea, no jugué ningún torneo duradero. Pensé entonces que participaría en un torneo indoor adicional antes de las Finales ATP. Desafortunadamente mi plan no funcionó para nada. El año pasado tuve que renunciar al torneo e incluso ahora mi situación no es óptima. Pero no lo quise canelar por segundo año consecutivo.

P.:¿Cómo de grande es la posibilidad de que juegue Basilea, París-Bercy y Londres?

R.: No tengo ni idea. Hablaré y veré cómo me siento después de Basilea con los médicos. En París y Londres no pienso después de todo lo que ha pasado recientemente. Está claro que me operaré antes de finales de año porque quiero comenzar la nueva temporada sano y bien físicamente.

P.:¿2014 fue uno de los años más difíciles para usted debido a todas sus lesiones?

R.: Fue un gran año. Ojalá hubiera podido competir por un título de Grand Slam más, una nueva final de 'Grande' y algunas victorias en torneos. Pero lo que ocurrió en la final de Australia, fue difícil de aceptar para mí. No la derrota en sí, pero no me sentí del todo competitivo para todo el tiempo que lo que trabajé -los problemas de espalda que lo limitaron ante Wawrinka-. En la preparación para la gira de cemento después pasó lo de la muñeca. Haciendo una valoración global no fue un año terrible aunque me perdiera el US Open y en el Open de Australia no terminara del todo bien.

P.: Está a menudo lesionado, pero parece que se lo toma bien. ¿Ha aprendido con el paso del tiempo?

R.: Soy una persona positiva y las lesiones son parte de la carrera de un deportista. Algunas más que otras. Tuve un poco de menos suerte ya que me perdí torneos importantes. Por detrás hay diez u once años seguidos en los que me clasifiqué más allá. Ahora tengo que recuperarme de esta lesión y redescubrir mi mejor forma. Eso significa que hay mucho trabajo por hacer.

P.: Si mira a Federer, que de nuevo está físicamente bien a los 33 y juega que parece que tiene 25 años, ¿no piensa el porqué?¿Es injusto?

R.: No, no es injusto. Cada uno tiene sus cosas positivas y negativas. Él también tuvo problemas en la esplada pero solo ya cuando tuvo más años.

P.: ¿Piensa algunas veces cuántos años más va a permanecer en el tenis?

R.: Todo tiene un comienzo y un final. Por ello no me preocupa. Cuando el día llegue, llegará. Cuando sienta que mi drive no entra dentro, tenga que luchar, sufrir, entrenar cada día para superar el dolor que normalmente tengo, ese día habrá llegado. Entonces me dedicaré a hacer otras cosas. Pescaré en Mallorca. Eso no es malo -risas-.

P.: ¿Ha estado cerca de ello?

R.: Algunos momentos fueron duros. Por ejemplo lo que me ocurrió en París 2012. Tuve que parar debido ala lesión en la rodilla hasta febrero de 2013. Pero regresé con energía positiva y jugué genial. Es verdad que incluso ahora es complicado para mí regresar después de tres o cuatro meses y de nuevo ahora empezar de cero debido a la apendicitis. Pero estoy muy motivado para volever y alcanzar mi mejor nivel. No este año que está prácticamente acabado pero sí en 2015.

P.: Ganó a Federer en ocho finales de Grand Slam, la última en Roland Garro 2011 en París. ¿Cree que habrá más experiencias?

R.: Bueno, jugamos este año las semifinales del Open de Australia, no estamos lejos de ello. Pero uno nunca sabe lo que puede ocurrir.

P.: ¿Qué le motiva: romper récords, ganar más Grand Slam...?

R.: Lo más importante para mí es estar feliz y disfrutar de la competición. Mi motivación es ser competitivo, saborerar los momentos de lucha. Algunas veces pierdes , otras ganas. Esto es deporte. Si estoy sano, entreno bien y juego por un gran título, soy feliz.

P.: Siguiendo el debate de quien es el mejor jugador de todos los tiempos..¿Cree que usted, Federer alguien del pasado? ¿Cuál es su punto de vista?

R.: Es complicado especular cuando nuestras carreras no están aún acabadas. Pero en mi opinión es mucho más evidente que Rod Laver es el mejor de la historia. Él ganó todos los Grand Slam en un mismo año, uniéndose a los grandes de este deporte y después de una larga pausa volvió a ganar otro Grand Slam. Eso es fantástico. Probablemante hubiera ganado más 'Grandes' que que yo y quizá incluso que Federer si hubiera seguido. Laver ha de ser considerado en este debate. Roger tiene el récord de más Grand Slam ganados y ha roto muchos récords, él es ciertamente también uno de ellos.

P.:Pero él (Federer) ha perdido en 23 ocasiones contra usted.

R.: Éso es cierto. Nos debemos incluir en la 'mezcla'. Sin embargo, no pienso que eso sea actualmente un factor decisivo. Él ha logrado en mi opinión mucho más. Quizá ha sido crucial que lo apartara de estar cerca de nuevas victorias en Grand Slam. Pero 14 ó 17 títulos de Grand Slam son una diferencia muy significativa. En los tiempos que corren no hay ninguna duda que él debe ser mejor jugador que yo.

P.: ¿Cómo de importante es para él ganar la Copa Davis?

R.: No lo sé. Para él no era tan importante. De lo contrario habría jugado más regularmente. No sé si ahora se ha convertido en una prioridad para él.

P.: Entrenó la semana pasada en tierra con la vista puesta en la final de la Copa Davis

R.: Entonces parece que se ha convertido en una prioridad para él. Pero yo no sé cómo o cuánto de importante es la Davis hoy en día. Por supuesto que es bonito ganarla. Pero la competición no ha cambiado para mejor. Muchos jugadores no la disputan regularmente. En mi opinión la Copa Davis ha perdido su valor. [...] Lo digo yo que la he ganado cuatro veces.

P.: Se dice que en el verano de 2009 mientras Federer ganaba Roland Garros lloraste debido a la emoción. ¿Puede describir eso?

R.: No lloré pero fue emotivo. Pensé que se lo merecía después de que hubiera perdido en 2005, 2006, 2007 y 2008 contra mí. No soy de esos que quieran que sus rivales pierdan en todo momento. Creo que eso nos beneficia para hacernos mejores. Creamos interés en el tenis, rompemos récords. Eso es una coasa muy importante. Y cuanto me tengo que batir a duelo con un rival que ha ganado todo, ¿eso no eleva mi performance? Creo que es maravilloso cuando alguien es recompenado, quien ha estado continuamente trabajando hacia la meta. Roger tuvo en varias ocasiones la victoria muy cerca, había jugado de manera fantásica hasta el último día, pero tuvo un par de veces mala suerte. Fue justo que ganara en 2009. Se lo merecía, y estuve realmente feliz por él.

P. ¿Cómo describirías tu relación con él?

R.: Nos llevamos bien pero no somos amigos. No porque somos rivales. Porque mis amigos están en Mallorca. Los amigos son aquellas personas que te atienden cada día en tu vida, con quienes siempre estás en contacto. Sin embargo siempre tuve una buena relación con Roger, siempre le tuve un gran respeto. Y él a mí. Siempre tratamos de hacer cosas de manera conjunta, por ejemplo trayendo actores que luchen junto a nuestras fundaciones. Espero que eso lo mantengamos. Esta buena relación.

P.: 2014 fue el año en que Stan Wawrinka y Marin Cilic fueron dos nuevos ganadores de Grand Slam. ¿Estamos ante el presagio de un 'cambio de guardia'?

R.: Lo que ocurrió durante los últimos ocho o nueve años que los mismos tres se apuntaran los títulos entre ellos no podía ser para siempre. Y probablemente nunca se repita. Es bueno para el tenis que hay nuevos campeones, que los fans vean nuevas caras. Más allá incluso de las rivalidades entre Roger, Djokovic y Andy me dieran mucha más atención de la que tenía. Es bueno. Y después de cierto tiempo es también bueno ver nuevos ganadores.

P.: ¿Le sorprendió ver a Federer retornar desde el octavo puesto al segundo?

R.: No. ¿Por qué debería?. Él jugó bien en los torneos grandes, alcanzó varias finales. Y es lógico que me sobrepase porque me perdí más o menos la mitad de la temporada. Si Roger está bien y sano y juega bien, es uno de los mejores. De éso no hay duda.

P.: Federer actualmente es padre de cuatro hijos, Djokovic será padre en breve. ¿Es algo que usted también quiere?

R.: Por supuesto. Me encantan los niños y quiero formar mi propia familia. Pero cada uno tiene su momento. El mío es que quiero niños sí, pero desués de mi carrera. Pero claro, nunca puedes predecir el futuro -risas-.