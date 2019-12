Roger Federer - Novak Djokovic: broche final a una temporada de ensueño

Novak Djokovic y Roger Federer están un peldaño por encima de los demás en este momento, eso es una realidad. Así lo atestiguan los resultados en estos últimos meses, y su consistencia a la hora de alcanzar esta final. Una final que ambos esperaban desde el momento en que el serbio levantaba el trofeo que le acreditaba como ganador en US Open. Esta noche se presenciará una nueva entrega de una de las rivalidades del tenis más apasionantes de la historia. Dos estilos de juego y de actuar sobre la pista contrapuestos, que se encuentran a solo un paso de la gloria. ¿Quién logrará dar ese paso en Londres y poner el broche final a una temporada de ensueño?

Como una locomotora llega Roger Federer

Es el jugador más laureado de la historia pero no se conforma. Roger Federer, a sus 34 años, sigue trabajando y probando nuevas cosas en su juego. Stefan Edberg ha supuesto una bocanada de aire fresco para el suizo, que ha logrado encontrar la manera de ser aún más competitivo que en los últimos años.

Llegó a este ATP Finals 2015 consiguiendo la fría cifra de seis títulos consiguiendolos en Brisbane, Dubai, Estambul, Halle, Cincinnati y Basilea (su tierra natal).

En el sorteo le tocó emparejarse con Novak Djokovic, Tomas Berdych y Kei Nishikori llegando a vencer a los tres tenistas consiguiendo el pase a semifinales con un bagaje de 3-0 a favor del tenista helvético.

Roger Federer - Tomas Berdych 6-4 y 6-2 Roger Federer - Novak Djokovic 7-5 y 6-2 Roger Federer - Kei Nishikori 7-5, 4-6 y 6-4

En las semifinales tuvo que enfrentarse a una de sus "bestias negras" a lo largo de este año, su compatriota Stan Wawrinka, un jugador capaz de lo mejor y de lo peor y que le puso en aprietos a Roger Federer al comienzo del partido. Aun así Federer sacó todo su arsenal tenístico para remontar y conseguir llevarse la victoria por un resultado de 7-5 y 6-3.

Si Roger Federer vence a Novak Djokovic será el número dos del mundo, pero el británico aún puede jugar una carta: es finalista de la Copa Davis ante Bélgica la semana próxima. De esta forma el tenista de Dunblade tiene dos chances de sumar puntos en esos partidos de individuales por la ensaladera de plata sobre el final de su temporada.

Extraterrestre Novak Djokovic

¿Estaremos posiblemente ante el tenista más en forma de la historia del tenis? Este 2015 será recordado por el año de Novak Djokovic, el año en el que no había apenas jugadores que podían plantarle cara al tenista nacido en Belgrado. A pesar de estar a más de 7.000 puntos de diferencia respecto al segundo clasificado, las ganas de éxito y su afán de seguir conquistando títulos le ha servido para ganarse como al menos el respeto de todo el mundo del tenis.

Al igual que Roger Federer compartió grupo del ATP Finals Londres con Kei Nishikori y Tomas Berdych consiguiendo un bagaje de 2 victorias y tan solo una derrota, la sufrida contra Roger Federer en la segunda jornada de este grupo.

Novak Djokovic - Kei Nishikori 6-1 y 6-1 Roger Federer - Novak Djokovic 7-5 y 6-3 Novak Djokovic - Tomas Berdych 6-3 y 7-5

En las semifinales se iba a enfrentar ante un Rafael Nadal que parecía que volvía a su gran nível, ese nível que le valió para conquistar nada más y nada menos que catorce Grand Slam. Parecía que podría volver a competir ante Novak Djokovic pero todo quedó en el intento. El serbio volvió a hacer gala de número uno y arrolló en hora y media al tenista balear por un resultado de 6-3 y 6-3.

Novak Djokovic, por su parte, disputará su quinta final (la cuarta seguida para superar las tres de su entrenador Boris Becker) y buscará ser el primer tenista en lograr cuatro títulos consecutivos en este tipo de torneos. Hasta ahora, lleva tres al igual que Ilie Nastase e Ivan Lendl.

Declaraciones

Roger Federer admitió sentirse confiado de cara al partido, afirmando que el partido no está para nada perdido, ya que ha plantado cara al jugador serbio en la mayoría de los partidos disputado este año llegando a vencer hasta en tres de ellos: “Me he enfrentado varias veces con Novak este año y creo que he jugado bastante bien, así que espero hacerlo bien este domingo. Es un jugador difícil de batir, pero el hecho que la final sea al mejor de tres sets y no de cinco es algo que me ayuda", afirma el de Basilea quien disputó siete encuentros este año ante el serbio y salió vencedor en tres de ellos. Eso sí, todos fueron en pista dura, en partidos a tres mangas y sin ceder un solo set. Además Federer confirmó que será un partido totalmente complicado: “No cambia si nos enfrentamos en primera ronda, segunda ronda, hace cinco días o en la final. Un partido contra Novak es siempre complicado. Además, está el prestigio en juego. Los dos hemos venido a Londres a ganar el título y estoy deseando que llegue la hora del encuentro".

Novak Djokovic por su parte afirmó no sentirse invencible, pero sí en un gran estado de forma que le está permitiendo ser superiores ante todos sus rivales con los que se han enfrentado: "No me siento invencible, pero si me siento muy bien de la forma que he jugado hoy, dictando el juego, ganando la mayoría de los intercambios. Me siento superior a mis rivales. Mi juego ha mejorado mucho y me he convertido en un jugador más sólido". Además el jugador serbio confirmó tener muchas ganas de saltar ya a la pista y enfrentarse ante Roger Federer por conseguir el entorchado del ATP Finals 2015: "Me siento bien, un poco mejor que el año pasado (risas).Estoy contento de ver cómo ha ido la semana y con ganas de que llegue ya la final".

Precedentes entre ambos tenistas

Se han enfrentado en 43 ocasiones. Djokovic y Federer protagonizan uno de esos enfrentamientos que han marcado, marcan y marcarán para siempre este deporte. Al nivel de los Borj contra Lendle, Sampras contra Agassi o Federer contra Nadal, el serbio y el suizo afrontan con espectativas e ilusión el destino que les ha unido en la misma época, siendo dos de los mejores de toda la historia de este deporte, en cuanto a nivel tenístico como a cantidad de títulos logrados.

Estos han sido los últimos diez duelos por parte de ambos tenistas

Partido Torneo Resultado Novak Djokovic - Roger Federer Wimbledon 2014 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 y 6-4 Roger Federer - Novak Djokovic ATP Masters 1000 Shanghai 2014 6-4 y 6-4 Novak Djokovic - Roger Federer ATP Finals Londres 2014 Lesión Federer Roger Federer - Novak Djokovic ATP 500 Dubai 6-3 y 7-5 Novak Djokovic - Roger Federer ATP Masters 1000 Indian Wells 2015 6-3, 6-7 y 6-2 Novak Djokovic - Roger Federer ATP Masters 1000 Roma 2015 6-4 y 6-3 Novak Djokovic - Roger Federer Wimbledon 2015 7-6, 6-7, 6-4 y 6-3 Roger Federer - Novak Djokovic ATP Masters 1000 Cincinnati 2015 7-6 y 6-3 Novak Djokovic - Roger Federer US Open 2015 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 Roger Federer - Novak Djokovic ATP Finals Londres 2015 7-5 y 6-3

El último enfrentamiento producido hace apenas una semana en el Round Robin del ATP Finals Londres es un motivo de optimismo para Federer, que se mostró muy superior en una pista sacando de sus casillas a Djokovic que hacía tiempo que no se veía tan superado en la pista como estuvo en el segundo set. La final de US Open mostró una gran igualdad, pero Djokovic supo mantener más tiempo el máximo rendimiento, aunque la progresión de Federer este verano hacen pensar que puede competir mejor en esta ocasión.

En todo caso, se antoja un partido apasionante, un duelo por la cumbre que puede ser vital en el devenir del tenis mundial en los próximos años. Si Federer se hace con el tan ansiado séptimo título de Copa de Maestros, puede resurgir cual ave fénix e imponer un nuevo reinado y conseguir romper esa igualdad de seis títulos que comparte con Ivan Lendl. Sin embargo, si Djokovic logra frenar el ímpetu del suizo puede consolidarse como el dominador absoluto del circuito. Esto ya no hay quien lo pare. ¡Qué comience el espectáculo y que vivamos un gran partido de tenis!