Anuario VAVEL 2017. Agnieszka Radwanska: en caída libre

Agnieszka Radwanska se ha hecho un nombre en el mundo del tenis, pero ese nombre nunca estuvo relacionado con un título en el 2017. Ella había empezado el año en la tercera posición del ranking mundial, lo cual la hacía favorita para tener grandes logros durante el año en curso. Sin embargo, el éxito de otras temporadas no estuvo de su lado y no dejó de perder posiciones a lo largo de la temporada.

La tenista de origen polaco tuvo un calendario algo congestionado con 18 torneos incluyendo los cuatro Grand Slams. Sin embargo, sólo en uno llegó a la final y dicho partido lo perdió. Esa final la disputó en la antesala del Australian Open. La ahora número 28 del mundo venía de quedar fuera tras los cuartos de final en Shenzhen, China. Su rival en la final de Sydney fue Johanna Konta y el resultado fue favorable para la británica (6-4, 6-2). Ya en el primer Grand Slam del año ganó un solo partido y quedó fuera en la segunda ronda contra la croata Mirjana Baroni.

Esa fue la primera sorpresa de muchas para los aficionados de la joven de 28 años. En Doha la tónica fue prácticamente la misma. Una victoria y una derrota. Esta vez Caroline Wozniacki se encargó de mandarla a casa. Radwanska se mantenía dentro del top ten a pesar de los descalabros, que cada vez fueron más y más severos. En Dubai e Indian Wells, la polaca perdió contra colegas que no figuraban dentro del top cuarenta. Antes de llegar a la temporada de arcilla, Radwanska no pasó de la ronda de 32 en Miami. En el polvo de ladrillo de Stuttgart solo se presentó a jugar dos sets y los perdió contra Ekaterina Makarova de Rusia 6-2 y 6-4. En Paris, durante el Roland Garros, ganó el mismo número de partidos que en Melbourne pero llegó más lejos. La primera ronda la ganó por default, la segunda por méritos propios y antes de llegar a la segunda semana la francesa Alizé Cornet la despidió con un 6-2, 6-1.

Para entonces, Radwanksa ya estaba en el borde del top ten en el ranking de la Womens Tennis Association. La décima posición la logró mantener desde Paris hasta llegar al US Open. Esto no quiere decir que sus resultados hayan sido mejores. En ese lapso no tuvo muchos torneos. Entre el Roland Garros y Wimbledon sólo usó un torneo en Eastbourne cómo preparación y fue eliminada en el primer partido. Ya en las canchas del All-England Club su rendimiento mejoró y llegó a los cuartos de final. Otra vez una rusa pero esta vez de nombre , Svetlana Kuznetsova la echaría del torneo con parciales de 6-2 y 6-4. De regreso en la cancha dura de cara el último Grand Slam del año, Radwanska no fue capaz de cambiar su destino. En Cincinnati le pasó lo mismo que en Stuttgart.

En New Haven entró como la favorita y sembrada número. Sin embargo, la australiana Daria Gavrilova la despachó en dos parciales de 6-4 durante el juego de la semifinal. Fue un resultado que no sólo la dejo fuera de la final, sino que también fuera de las mejores 10 en el ranking mundial. Al US Open llegó en la posición once. En la última parada dentro de territorio norteamericano, Radwanska volvió a quedarse fuera en la primera semana de actividad. Coco Vandeweghe la eliminó en la tercera ronda del torneo con parciales de 7-5, 4-6 y 6-4. Sus siguientes dos torneos fueron en China. Tanto en Wuhan como en Beijing Radwanska no pudo pasar de cuartos de final y eso la mantuvo con esperanzas de acabar el año de vuelta entre las diez mejores.

Eso no sucedería ya que en Hong Kong, Samantha Stotsur la frenó en cuartos de final. Con elló acabó con sus esperanzas de un título para el 2017. Ahí se acabó su año y por su falta de actividad en la recta final de la temporada bajó hasta la posición número 28. La originaria de Krakovia, Polonia, había aguantado ya varios años en el top del tenis mundial. En el 2012 llegó a ser la número dos del orbe y estuvo por mucho tiempo detrás de la reina Serena Williams. Sin embargo Radwanksa tuvo su peor año desde el 2007, cuándo acabó en la posición 26 de la clasificación mundial. Con a penas 28 años de edad, no podemos decir que la carrera de la polaca este acabada, pero si tendrá que ajustar varios detalles si quiere regresar a la élite del deporte blanco.