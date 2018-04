Nadal devuelve el empate al marcador

Cuarto encuentro entre Rafael Nadal y Alexander Zverev, el primero en Copa Davis. El alemán ha demostrado que no se le da nada mal la tierra batida con un título en Roma. Nadal domina esta superficie como nadie y lo avalan 53 títulos conseguidos sobre ella. Tras la victoria de ayer en dobles de Alemania, hoy todo quedaba en manos de Nadal y Ferrer, para España.



El balear ha sido el primero en responder y, en dos horas y 36 minutos, ha vencido a Zverev por 6-1, 6-4 y 6-4. Nadal empezó muy fino. Ganó el primer punto del partido al servicio con un golpe ganador ajustado a la línea del pasillo de dobles. Zverev parecía haber sofocado los nervios iniciales pero desperdició un 40-15 y Nadal consiguió aventajarse. El número uno estuvo imparable durante todo el primer set. Zverev intentaba animarse después de ganar su primer juego con un gran golpe. Pero el español siguió apretando y no bajó de ritmo. Para el 4-1, Zverev dejó una bola corta desde el fondo de la pista pero Rafa llegó muy bien de piernas y remató a placer. En el sexto juego, Nadal volvió a quebrar el servicio de su rival después de una dobles falta ocn un 30-40. Zverev solo logró dos bolas de rotura en todo el primer set, fueron en el último juego, pero se repitió la misma jugada del 4-1, bola corta de Zverev que Nadal volvió a controlar a la perfección.

El segundo set tuvo dos quiebres iniciales y tras recuperar el servicio perdido parecía que el número cuatro del mundo se venía arriba. Duro poco. Nadal apretó al resto de nuevo, y moviendo a su rival de lado a lado forzó el error de Zverev. El español se estaba gustando en la pista, probó una dejada a la que llegó su rival pero se defendió con un perfecto globo que pilló desprevenido a su rival y se puso a un punto de conseguir un nuevo break. Para el final del segundo set, Zverev tiraba la raqueta al suelo con desesperación.

Para el tercer parcial el alemán no sabía con que combatir el juego del español. No le salía nada de lo que intentaba. Nadal consiguió dos breaks más aunque Zverev le recuperó uno. El español bajó un poco la intensidad con la que había comenzado en el primer tiempo y erraba muchas bolas de revés. Después de que Nadal consiguiera el 5-3 a favor, Zverev hacia gesto a su banquillo levantando los hombros y las manos en señal de que ya no sabía que más hacer. Nadal cerró el partido de forma rápida con un 40-15 en el décimo juego. El español realizó 21 golpes ganadores y 38 errores no forzados, y estuvo muy regular con su servicio. Zverev logró 15 golpes ganadores y 57 errores no forzados, dominaba su primer servicio pero cuando se trataba del segundo no tanto. Victoria que significaba el empate de la eliminatoria, a la espera del encuentro entre David Ferrer y Philipp Kohlschreiber.