Rafa Nadal: "Creo que estoy preparado para competir otra vez"

Después de poner el empate en el marcador, Rafael Nadal ha pasado por rueda de prensa. El español ha vencido a Alexander Zverev, número cuatro del mundo, en tres sets, donde ha mostrado un estado de forma muy bueno después de tantos meses sin competir, " creo que estoy preparado para competir otra vez y espero que a nivel físico me responda también, que es lo más importante." ha confesado.

El número uno ha sorprendido a todos con el buen ritmo que ha mantenido durante toda la eliminatoria después de arrastrar problemas desde la temporada pasada. A la pregunta de si él mismo está sorprendido ha respondido que "sorprenderme no, alegrarme si. No me planteo el nivel que voy a tener, me planteo el estar preparado, hacer el trabajo bien hecho, estar listo para dar el nivel que se requiere para ganar y bueno, hoy no solo se ha ganado sino que se ha ganado de una manera positiva. Después he bajado un poco el nivel, pero es lógico. Hay que ser conscientes de que llevo desde Shangay que no puedo jugar sin problemas y no había terminado ningún evento. Este es el primer evento que termino, son muchos meses de dudas, pero bueno hay que ser pacientes, hay que trabajar para que las cosas vayan a mejor y estar con la mentalidad adecuada. Creo que estoy preparado para competir otra vez y espero que a nivel físico me responda también, que es lo más importante."

El primer día de competición España cedió un punto. David Ferrer no aguantó el ritmo de Zverev y hoy se jugaba el punto decisivo. "Tiene la experiencia y el nivel suficiente como para encarar este tipo de partidos, el lo sabe y fue lo que le dije el primer día, que o se hundiera, que estuviera listo porque había buenas oportunidades de llegar al quinto punto y él tenía que estar listo. Tiene una gran mentalidad y hoy es el día que hay que estar preparados para aguantar para sufrir y si lo hace yo creo que va a salir positivo, va a salir con muy buena sensación de esta eliminatoria.", ha dicho Nadal sobre Ferrer.

Valencia ha presentado una climatología una tanto variada este fin de semana. El viernes y el sábado amanecía nuboso y, aunque el viernes cayó una ligera llovizna, el cielo dio una tregua y no hubo que cancelar nada. El domingo el sol comenzó a brilla de buena mañana y no se apagó hasta el anochecer. Sobre esto también se ha pronunciado el tenista, "yo ya lo he dicho mil veces, yo prefiero sol. Para mi forma de jugar es mucho más agradable y mi tiro es más efectivo en días como hoy. Eso no quiere decir que en condiciones como las del viernes no vaya a jugar bien o no puede ganar. Pero si me dan a elegir prefiero sol."

Mientras tenía lugar la entrevista, Ferrer estaba disputando el quinto y definitivo partido de la competición, algo de lo que Nadal se ha quejado "no entiendo porque hay que venir a esta rueda de prensa. Me parece una regla... se que vosotros estáis aquí, pero ¿que cambia de hacerla ahora?. La noticia que vaís a escribir no tiene sentido. Es una regla que el que se la ha inventado no conoce muy bien ni el periodismo, creo yo, ni lo que significa estar jugando la Copa Davis en el último día. Entiendo que el primer día si porque terminas el partido y ese caso David tenía el partido y no volvía a rueda de prensa hasta hoy, pero cuando termine David volveré a estar aquí.", concluyó.