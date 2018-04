David Ferrer: "Aun creo que no soy consciente”

Con la eliminatoria ya ganada, el equipo español de copa Davis pasó por rueda de prensa. La Plaza de Toros de Valencia que a acogido el evento este fin de semana a estado animando en todo momento al equipo español, sobre todo en los momentos más difíciles. Para David Ferrer, ganador del último punto, esta victoria es "sin duda va a ser especial, porque ha sido en casa, ha sido con en tu comunidad, ha venido mucha gente a la que aprecias, que tienes cariño, y pos supuesto que es una plaza de toros con ocho mil personas. Aún creo que no soy consciente."

Y no solo el público estaba con David. Todos sus compañeros desde la zona reservada para los jugadores celebraban cada punto y lo apoyaban ante la adversidad. Rafael Nadal ha sido uno de los más efusivos, "desde fuera se ven cosas que desde dentro son más complicadas. Animar y dar la confianza de que estamos ahí, de que creemos en él. David tiene una gran experiencia y no necesita depende de que tipo de conejos pero si que es bueno una ayuda desde fuera de apoyo.", explico el número uno.

La eliminatoria llegaba al sábado un empate en el marcador tras, primero, la derrota de David Ferrer y, segundo, la victoria de Rafael Nadal. Feliciano López y Marc López remontaron dos sets en contra pero no aprovechar cinco bolas de partido en el último sets sentenció a los españoles. Para Nadal estas cosas son normales,"en la Copa Davis casi siempre se terminan liando mucho las cosas, y ha habido momentos muy duros, momentos muy complicados.". David tenía la misión de cerrar la eliminatoria en el último punto, pero el manacorí no dudó de su valía, "David estaba preparado para este momento, pero lo que no iba a hacer David es fallar y no fallar significa estar centrado en cada punto, estar luchando hasta el final, aceptando todas la adversidades y David esta acostumbrado a hacerlo porque está educado así. Se lo merece por lo que es como tenista y lo que significa para nosotros como compañeros,".

Rafa y David son tenistas ya veteranos es por eso que con la edad aprecian más las cosas, "personalmente opino que cuando tienes una edad más avanzada, estos momentos tan especiales se valoran mucho más. Momentos así se van acabando.". Además Nadal aclaró cual va a ser su papel en lo que resta de competición con el equipo nacional es sus próximos eventos, " yo hablé con Sergi antes de comenzar el año. Se han dado cosas que me han llevado a jugar aquí, ha perderme la primera eliminatoria y mi disposición de aquí a final de año en Copa Davis es total y mi ilusión por intentar contribuir y ayudar al equipo a seguir compitiendo y seguir dándonos opciones de ganar este trofeo. Mi ilusión es máxima y encima la siguiente eliminatoria es después de que ya se haya terminado el año de Grand Slam lo cual eso nos ayuda."

Sin embargo la Copa Davis tal y como la conocemos parece tener sus días contados, "hay que analizar las cosas de manera justa y de manera fría. Este formato de Copa Davis lleva muchos años pero hace que muchas veces los mejores jugadores no puedan estar siempre, con lo cual lo que hace las competiciones realmente importantes es que los mejores jugadores estén. Estamos hablando de la competición más importante del mundo por equipos donde representas a tu país, aunque lo hagas semana a semana allá donde vayas. Es bueno que se planteen cosas y en los cambios siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Es una pena que se quite la opción de jugar en casa pero las federaciones, como la española, los mayores ingresos que puedan venir es de las eliminatorias de Copa Davis y llevamos años sin jugar en casa habitualmente y la federación sufre. Con la nueva competición al ser anual es un plus. Y que sea una copa del mundo donde todos los mejores jugadores jueguen pues creo que sería bonito, no perfecto, pero sería un avance.", finalizó Nadal.