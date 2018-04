Garbiñe Muguruza: "Ganar en latinoamérica es aún más especial"

La victoria obtenida ante Tímea Babos (39 del mundo) en la final de Monterrey en tres parciales le concedió, a Garbiñe Muguruza, la tranquilidad necesaria para afrontar la temporada sobre arcilla que se aproxima. Después de un extenso período que la mantuvo alejada de su tenis ideal y donde incorporó más tristezas que alegrías, la hispano-venezolana consiguió dejar sus malestares a un lado y conquistó su título número seis en la WTA, un triunfo imprescindible que le permite desahogarse y partir de cero en 2018.

El recorrido del partido final del torneo mexicano no fue para nada fácil para la actual número tres del planeta. La húngara se plantó muy firme en la pista, lució golpes espectaculares y se mostró decidida a ocasionarle una nueva frustración a su rival, que claramente se vio preocupada e indecisa durante largos tramos del juego. Sin embargo, la valentía y el tenis de Garbiñe salieron a la luz en el momento justo y, con la chapa de favorita, aprovechó las oportunidades de quiebre que se le presentaron a su favor para dar vuelta el marcador y consagrase campeona después de tres duros parciales de 3-6, 6-4 y 6-3.

Luego de consumar una nueva conquista, Muguruza habló con los medios de comunicación y afirmó sentirse feliz por ganar en Latinoamérica: “Creo que es de las veces que más me he emocionado porque es un título que realmente quería. Y encima hacerlo en Latinoamérica es más especial aún”. Y la emoción que invadía el alma de la nacida en Caracas no era menor ya que su juego venía de mal en peor y había sido duramente derrotada en las primeras instancias en los torneos de Indian Wells y Miami.

“He sentido que el público ha estado apoyándome muchísimo, pero no solo hoy sino durante todo el torneo. En el momento en el que he perdido el primer set, el aliento del público me ha ayudado mucho”, confesó Muguruza haciendo mención al cariño recibido por los aficionados. Además, reconoció el gran nivel de su contrincante y afirmó la dificultad de levantar un partido estando set abajo. “He pasado un momento complicado porque Timea ha jugado muy bien, se me escapó el primer set porque ella tenía un saque muy potente. Además, empezar una final perdiendo siempre es difícil mentalmente”, sentenció.

“Al final conseguí sacar el segundo set adelante gracias al apoyo de la gente que me dio fuerzas para afrontar el tercer set. Estoy contenta porque es el tipo de partido del que sales muy satisfecha”, admitió Muguruza que debió luchar más de lo esperado para romper con la sequía de títulos. La número tres del mundo sabe que tiene con qué pelear todos los certámenes y se retiró de México rodeada de buenas sensaciones que le conceden la chance de seguir soñando a lo grande.