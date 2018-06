Previa ATP Eastbourne: Calentando motores para Wimbledon

Google Plus

Por segundo año consecutivo Eastbourne será la última cita antes de Wimbledon. El torneo volvió al circuito masculino el año pasado con la victoria de Novak Djokovic ante Gael Monfils en la final. Desgraciadamente el torneo no contará en este 2018 con los dos finalistas del año pasado pero sí con grandes nombres que buscarán dar el último golpe de autoridad de cara a Wimbledon.

Algunos tenistas iniciarán aquí su gira de hierba

El argentino Diego Schwartzman jugará su primer partido desde Roland Garros en Eastbourne. El argentino que puso en apuros a Nadal en París en los cuartos de final será el primera cabeza de serie de este torneo y hará su debut sobre hierba en este 2018. Diego jugará sobre una superficie que no encaja en absoluto con su juego y en la única por el momento en la que no ha cosechado grandes resultados. Schwartzman tendrá un debut sencillo ante Lacko o ante el jugador procedente de la fase previa Quiroz.

Otro que comenzará su andadura sobre hierba en Eastbourne será Marco Cecchinato. El italiano fue la principal sorpresa de Roland Garros llegando a semifinales y eliminando a Novak Djokovic. Sin embargo, la cosa será muy distinta sobre hierba, el italiano nunca ha cosechado buenos resultados en esta superficie y el año pasado fue derrotado con claridad en Wimbledon ante Nishikori ganando solo cuatro juegos. Cecchinato tan solo ha jugado un partido sobre hierba en los últimos cuatro años y necesitará la mejor preparación posible. El italiano debutará en la segunda ronda ya que es el cuarto cabeza de serie, su rival será su compatriota Andreas Seppi o Denis Istomin.

Otro que debutará sobre hierba en este 2018 es David Ferrer, el español lleva sin ganar un partido desde abril en la Copa Davis y parece que no está del todo centrado en el tenis debido al nacimiento de su hijo. Aun así, el tenista español estará en Eastbourne y será el sexto cabeza de serie del torneo, su rival en primera ronda será el italiano Matteo Berrettini.

Edmund parte como uno de los favoritos

A pesar de no haber logrado grandes resultados sobre hierba a lo largo de su carrera el tenista británico está en un gran momento y lo hace uno de los favoritos para ganar el título esta semana. Kyle no tuvo suerte en Queen's ya que fue eliminado en segunda ronda por Kyrgios, pero aun así plantó cara al australiano que necesitó un tercer set para poder llevarse la victoria. Aunque sea uno de los principales favoritos el sorteo no le ha dado buenas noticias ya que en la segunda ronda tendrá que verse las caras ante Murray o Wawrinka.

Shapovalov quiere quitarse el mal sabor de boca de Queen's y Stuttgart

Tras haber quedado eliminado de forma sorprendente en los dos primeros torneos de hierba de la temporada el joven de 19 años querrá quitarse este mal sabor de boca en Eastbourne. Shapovalov será el tercer cabeza de serie del torneo y estará exento de jugar la primera ronda. El año pasado el canadiense no tuvo mucha suerte sobre esta superficie pero tratará de conseguir sus primeros grandes resultados sobre hierba y recuperar los puntos perdidos en Queen's. Shapovalov debutará en la segunda ronda ante el ganador del duelo americano entre Donaldson y Fritz.

Grandes recuerdos para Johnson en hierba

El americano cayó a las primeras de cambio en Halle ante Benoit Paire y tratará de llegar con las mejores sensaciones posibles a Wimbledon intentando cuajar una gran actuación aquí. Johnson logró su primer título ATP en Nottingham en el año 2016 derrotando a Pablo Cuevas en la final, justo el último torneo que se disputó en Nottingham antes de que volviera a ser sustituido por Eastbourne. Steve será el séptimo cabeza de serie en este torneo y se verá las caras en primera ronda con el ruso Medvedev.

Wawrinka-Murray en primera ronda

Sin duda uno de los enfrentamientos más sorprendentes que nos ha dejado la primera ronda ha sido este Wawrinka-Murray. Los dos tenistas han sido invitados por la organización y se verán las caras por primera vez desde las ATP World Tour Finals en 2016. Ambos tenistas han superado graves y largas lesiones y no se encuentran en su mejor momento. A pesar de ello estamos hablando de dos de los mejores tenistas de esta década, ambos tienen tres títulos de Grand Slam y muy seguro que será una gran batalla y un gran encuentro.

Ausencia de los dos finalistas de 2017

Tanto Novak Djokovic como Gael Monfils no serán parte del cuadro de esta edición. El serbio tras haber alcanzado la final en Queen's ha decidido no defender el título cosechado el año pasado ya que ha recuperado puntos y llegará más fresco a Wimbledon. El francés en cambio jugará su primer torneo sobre hierba esta temporada esta semana pero lo hará en Antalya, el otro torneo que se disputa esta semana.