Serena Williams se estrena con victoria en Wimbledon

La americana Serena Williams superó este lunes a la holandesa Arantxa Rus, por 7-5 y 6-3, e inició la conquista de su octavo Wimbledon con el objetivo de igualar el récord de la australiana Margaret Court, campeona de 24 torneos del Grand Slam.

En su regreso a Wimbledon, torneo que se perdió el pasado año debido a su embarazo, y tras su abandono en los octavos de final de Roland Garros hace cuatro semanas (no se presentó ante la rusa Maria Sharapova), Serena apareció en la pista número uno del recinto del All England Club para imponerse a Rus, 105 del mundo y de 27 años, en 68 minutos, con algunas dificultades. Serena, elegida en esta edición como la 25ª cabeza de serie, a pesar de ser la 181 del mundo, sufrió para cerrar ambos sets, y no fue capaz de doblegar a Rus hasta la sexta bola de partido. La tenista tulipán había estado jugando muy buenos choques durante el inicio de la temporada de hierba y disputó el partido a la tenista estadounidense, pero no estuvo precisa en los momentos más críticos del partido.

La tenista atendió a los medios tras la vuelta a Wimbledon y aseguró que era complicado volver a jugar hierba tras tanto tiempo inactiva: "Estoy contenta por pasar pero siento que no jugué lo mejor que puedo, a mi mejor nivel", dijo Serena tras el encuentro. "Rus jugó increíble, nunca la vi jugar así. En mi caso, hacía dos años que no jugaba en hierba, y estoy intentando encontrar mi equilibrio", añadió.

En la siguiente ronda, la menor de las Williams se enfrentará en segunda ronda a la búlgara Viktoriya Tomova vencedora del choque entre la checa Tereza Smitkova, doblegada en dos sets por 7-6 en el primero y un contundente 6-1 en la segunda manga.