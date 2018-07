Kerber: "Siempre soñé con Wimbledon"

El cuadro femenino de Wimbledon tiene su campeona. Angelique Kerber hizo un encuentro fantástico y se quedó con la victoria ante Serena Williams por 6-3 y 6-3. Luego de la coronación, la alemana sentenció: "Es simplemente increíble. No puedo describir este sentimiento porque cuando era una niña siempre había soñado con este momento. Ganar Wimbledon es algo verdaderamente especial en mi carrera".

Enfrentar a Serena no debe ser fácil, dado que la estadounidense tiene 23 títulos de Grand Slam y siete de ellos han sido en La Catedral. Es por eso, que para la teutona, éste tiene un sabor especial. Tanto al principio como al final me he sentido un poco nerviosa. "Todo lo que hice fue intentar aprovechar mis oportunidades cuando la situación me permitía ser agresiva. Nadie esperaba algo así después del mal 2017 que tuve, pero he sido capaz de recuperarme y mejorar mi situación", agregó Kerber.

Además, la flamante campeona explicó cuales eran las posibilidades para batir a la norteamericana: “Hoy solo tenía un camino y era jugar mi mejor tenis contra Serena. Esta era la segunda oportunidad de mi carrera en este lugar, así que estoy feliz de haber podido disfrutar de cada segundo en la pista y además haberme llevado el título. El apoyo de la gente también ha sido muy importante"

Con este trofeo, Kerber consigue el tercer Grand Slam de su carrera, luego de la conquista del Abierto de Australia en 2016 y el US Open en ese mismo año. La oriunda de Bremen será número cuatro del mundo y viene entonada a lo que restará de la temporada.

Por último, ante la presencia de Steffi Graf en la pista central del All England Tennis, argumentó: "Mis primeros recuerdos aquí son de ver a Steffi, ganar todos esos partidos, ganar en dos sets. Creo que se llevó siete títulos. Recuerdo verla jugar aquí de blanco. Wimbledon es especial, es tradicional. Ganar aquí es para siempre. Nadie puede quitarme el título ahora".