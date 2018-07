Rodina fue demasidado para Badosa

Desde que se iniciase su carrera hace tres años en Miami de manera "visual" para todos los espectadores del deporte de la raqueta, Paula Badosa no gozó de buena suerte después de aquel "Boom" sobre Florida y es que su carrera se vio truncada por las lesiones, la inestabilidad y la regularidad. Cuando la española parecía que levantaba cabeza, los problemas físicos se sucedían nuevamente y volvía a recaer.

Tras tres años duros de lesiones y continuas malas noticias, Paula Badosa parece haber encontrado al fin la regularidad que tanto se esperaba. En este 2018, la tenista afincada en la Costa Brava ha logrado conseguir su objetivo de disputar más torneos de nivel, además de los ITF.

Gracias a ello, Badosa ha conseguido grandes resultados como el título conseguido en el ITF 25K de Les Franqueses Dels Valles o una gran actuación en WTA de Rabat donde cosechó los cuartos de final tras haber superado la previa, pero retirándose en esa misma ronda debido a problemas físicos. Ni 24 horas después, la española aterrizaría en Madrid para jugar la previa del Mutua Madrid Open donde la Natalia Vikhlyantseva la acabaría venciendo en primera ronda de la fase previa.

En este WTA International de Moscú, la tenista española disputó la fase previa donde se deshizo de la kazaja Elena Rybakina y de la serbia Olga Danilovic dos duros partidos que se resolvieron en tres sets. Pasar la fase previa tiene premio y Badosa accedió al cuadro final donde se iba a enfrentar a la local Evgeniya Rodina, número 84 del mundo.

Rodina no dio opciones a Paula

La española hoy no tuvo el día y es que sus golpes no fluyeron y no tuvieron la mordiente necesaria para sobrepasar a la jugadora rusa que desplegó un exquisito tenis y de muy altos quilates para desbordar y aniquilar con la tenista española que hoy no tuvo ninguna oportunidad, ni siquiera pelotas de break, en todo el partido. El resultado fue de 6-1 y 6-2 a favor de la tenista rusa