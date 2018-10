Azarenka sufre pero avanza

Victoria Azarenka comenzó con un triunfo en su debut en el WTA Premier 5 de Cincinnati. La bielorrusa no tuvo un encuentro sencillo, pero sacó lo mejor de su repertorio para eliminar a Carla Suárez Navarro por 6-7 (5), 6-2 y 6-4 en dos horas y 32 minutos de acción. La ex número uno del mundo necesitó de esa garra que la caracteriza para poder dar vuelta el marcador y deshacerse de la española.

El primer episodio, que duró más de una hora fue bastante cambiante y la española hizo prevalecer su 25° puesto en el escalafón, pero le costó aprovechar las oportunidades sobre el servicio de Azarenka. En el segundo game tuvo un break point que no logró capitalizarlo y no pudo torcer la balanza desde los primeros instantes. La nacida en Minsk se animaba aunque no podía generar chance alguna para ponerse por delante en el tablero.

Vika sacaba 2-3, cuando la oriunda de las Islas Canarias aprovechó algunas vasilaciones en el servicio de su rival, se generó una chance de quiebre que no dilapidó para colocarse 4-2 y servicio. Sin embargo, la alegría le duró pocos games, dado que la ex número uno del mundo recuperó la diferencia en el noveno game y nuevamente la paridad aparecía en el partido.

Suárez Navarro tuvo dos set points que no logró aprovechar y le dio la posibilidad de que su oponente tenga chances en la manga. Ninguna pudo deshacer la paridad y el episodio se definió en el tie-break. Allí, la española fue más consistente, aprovechó las mínimas posibilidades y se adueñó del set inicial.

La segunda manga tuvo una Azarenka con una mentalidad diferente para buscar dar vuelta las acciones. Mejoró su efectividad con sus golpes y salió a presionar a su rival. Hasta el 2-2 las dos mantuvieron sus servicios, pero la bielorrusa consumó un quiebre en el sexto game, colocándose 4-2. Repitió lo mismo en el juego decisivo para hacer propio el segundo set. La española sufrió los embates de su contrincante y no pudo mantener el mismo nivel que en el capítulo anterior.

El último parcial comenzó con una Azarenka dominante, producto de una rotura en el segundo game. En un abrir y cerrar de ojos, la actual número 87 del mundo ya estaba 3-0, a tiro de la victoria. La española no se dio por vencida y recuperó la distancia hilvanando tres games al hilo. El set decisivo estaba igualado en 3-3. Es más, tuvo su oportunidad para dar vuelta el marcador en el 4-4, pero la dejó pasar y sacaba para no caer. No pudo sostener su servicio y sucumbió ante el primer match point que enfrentó.