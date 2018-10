Federer avanza a la final tras la retirada de Goffin

Roger Federer peleará por su octavo título en Cincinnati este domingo ante Novak Djokovic. El suizo logró la victoria en la semifinal tras la retira de David Goffin en el inicio del segundo set, previamente, Roger se hizo con la primera manga en una muerte súbita muy igualada. El tenista belga vuelve a caer lesionado, esta es la segunda vez esta temporada tras el fuerte golpe en el ojo que recibió en Rotterdam el pasado mes de febrero.

Como ya es habitual en los partidos de Federer en Cincinnati, el primer set se acabó decidiendo en la muerte súbita. Los tenistas están tirando la toalla al resto contra Roger ya que se ven incapaces de romperle y se centran totalmente en su servicio. Tan solo el suizo dispuso de bolas de rotura, incluso llegaron a ser bolas de set pero el belga logró salvar las tres. En la muerte súbita tras tres primeros puntos flojos al servicio, Federer comenzó a encontrar su tenis y se llevó el primer set por 7-3 en la muerte súbita.

Antes de comenzar la segunda manga, Goffin solicitó asistencia médica con la intención de que el fisioterapeuta le relajase el dolor que tenía en la espalda. Al inicio del segundo set parecía que el belga no tenía problemas y que podría acabar el partido. Sin embargo, en el tercer juego tras fallar el primer servicio, dijo basta y se retiró del encuentro. Goffin decidió no arriesgar, teniendo US Open tan cerca. Federer logró una nueva victoria en Cincinnati, su decimocuarta victoria de forma consecutiva y lleva ya nueve partidos consecutivos sin perder el servicio en este torneo.

Roger buscará su octavo título en el medio oeste americano en su octava final. El suizo no ha perdido ninguna final en el pasado y se verá las caras con el oponente que derrotó para ganar su séptimo título en 2015, Novak Djokovic. El serbio nunca ha ganado en Cincinnati y siempre que se ha visto las caras con el maestro en este torneo ha salido derrotado. Los dos tenistas tendrán una cita con la historia en la final, Federer buscará su título número 99 y su octavo en Cincinnati y Djokovic tratará de convertirse en el primer jugador en la historia en ganar los nueve Masters 1000.