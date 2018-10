Serena alcanza una nueva final en casa

Serena Williams sigue haciendo aún más grande su historia. La estadounidense superó a Anastasija Sevastova por 6-3 y 6-0 en una hora y siete minutos de partido. Con esta victoria, la actual número 26 del mundo buscará su séptimo título en el US Open y su 24° Grand Slam.

En el comienzo del encuentro, la estadounidense comenzó sin muchas ideas y Sevastova consumó el primer quiebre en el game inicial, intentando poner bajo presión a la local. Sin embargo, a la nacida en Liepaja la alegría le duró poco, dado que Serena recuperó la diferencia para nivelar el marcador en 2-2.

A partir de allí, Serena encontró el rumbo y manejo el ritmo del encuentro. Una nueva rotura de la estadounidense la colocaba 4-2 haciendo estragos con su servicio y su potente derecha. Sevastova se sentía arrinconada sin poder hacerle frente al poderío de la local. Cerrar el set no fue tarea complicada para Williams y en la primera oportunidad, la ex número uno del mundo hizo suyo el capítulo inicial.

La segunda manga fue todo de Serena, que hizo valer su localía y arrolló a la letona, superándola en todos los aspectos. El primer juego de ese parcial fue muy parejo, pero la menor de las Williams consiguió romper el servicio de Sevastova. La europea miraba al banco y no lograba entender lo que pasaba en el estadio Arthur Ashe.

Un nuevo quiebre en el tercer juego, colocaba a Serena 3-0 arriba y estaba muy cerca de conseguir la victoria. Con sus games de servicio, la estadounidense trató de no dejar dudas, impidiendo así, la remontada de su contrincante. Otra rotura la colocaba 5-0 y después del cambio de lado, Serena sacaba para el partido. Con una formidable derecha cruzada, la ex número uno del escalafón selló su triunfo y accedió a su novena final en el US Open.

El día sábado, Serena Williams, que ya tiene seis coronas en el certamen estadounidense, buscará la séptima ante la ganadora del encuentro entre Madison Keys y Naomi Osaka.