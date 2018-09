Previa ATP 500 Tokio: regreso de los campeones de años anteriores

Tokio abre de nuevo sus puertas para la disputa de uno de los torneos ATP 500 más prestigiosos del calendario. Este torneo no contará una vez más con el vigente campeón ya que David Goffin se borró del cuadro tras caer en Shenzen. Sin embargo, jugadores como Kyrgios (que el año pasado jugó en Pekín), Stan Wawrinka y Kei Nishikori (que se lesionaron en 2017) regresan a la ciudad japonesa. Los campeones de 2014, 2015 y 2016 principales favoritos junto a Marin Cilic.

Nick Kyrgios regresa a la ciudad nipona

El australiano ha sido uno de los tenistas más fieles en Tokio. Sin embargo, el año pasado de manera sorprendente decidió cambiar Japón por China y jugó en Pekín donde alcanzó la final y fue derrotado por Rafa Nadal. Kyrgios regresa a Tokio dos años después de ganar el título, el australiano logró finalmente ganar este torneo en 2016 tras imponerse en una apretada final a David Goffin. Nick siempre es una gran atracción para los aficionados y un tenista muy especial que a no ser que se vaya totalmente del partido, entretiene mucho al aficionado. El campeón de 2016 tendrá a la afición en contra en su primer partido ante el japonés Nishioka.

Marin Cilic, uno de los fieles en Tokio

El croata siempre suele está presente en este torneo y por tercera vez consecutiva lo hace como primer cabeza de serie, a pesar de todo Marin aún no ha sido capaz de ganar este torneo. Se ha quedado muchas veces en las semifinales (como en 2016 y el año pasado) o en los cuartos de final (como en 2015). Cilic no está en su mejor momento ya que no cuajó un gran US Open siendo eliminado por Nishikori en cuartos de final. Sin embargo, el croata siempre hay que tenerlo en cuenta ya que es un jugador que si juega su mejor tenis es muy complicado de derrotar. El primer cabeza de serie esta semana jugará su primer partido ante el alemán Struff.

Nishikori será la esperanza local

Kei sin duda ha sido el mejor jugador asiático en esta era abierta, el japonés ha conseguido que Asia vuelva a estar en la cima del tenis. Nishikori ha logrado ganar en dos ocasiones este título, lo hizo en 2012 y 2014 derrotando en ambas finales y en tres sets a Milos Raonic. Sin embargo, los dos últimas participaciones del japonés en su país han sido para el olvido, en 2015 fue eliminado por Paire en semifinales tras tener el partido ganado y en 2016 se retiró lesionado en su segundo partido ante Sousa. Quizá el nivel de Nishikori no sea igual de bueno que en 2014, 2015 y 2016 pero el japonés está cerca de regresar a su mejor nivel y de volver a estar entre los diez primeros. El semifinalista de este US Open tendrá a toda la pista central de Tokio volcada a su favor en todos sus partidos. Nishikori debutará ante su compatriota Sugita.

Wawrinka, también presente

El tenista suizo es al igual que Cilic muy fiel a este torneo. Sin embargo, el año pasado no estuvo ya que se estaba operando de su lesión de rodilla. Wawrinka se llevó el título la última vez que visitó Tokio en el año 2015 derrotando cómodamente en la final a su amigo Benoit Paire. Stan poco a poco está mejorando su tenis y está escalando puestos en la clasificación. El suizo ya ha vuelto a entrar entre los cien mejores del mundo y logró meterse en las semifinales hace dos semanas en San Petersburgo. Wawrinka buscará seguir mejorando y escalando posiciones esta semana, debutará ante el americano Fritz, quién ha jugado un buen tenis la pasada semana en Chengdú.

Sacadores como Raonic y Anderson vuelven

Tras caer eliminados en los octavos de final del US Open, el croata y el sudafricano vuelven a la carga en Tokio. Raonic ya sabe lo que es jugar la final en Tokio, lo hizo en dos ocasiones pero en ambas fue derrotado por la estrella local Nishikori. Anderson, en cambio, nunca ha cuajado una buena actuación en Tokio, siempre ha caído eliminado pronto y en los últimos años no ha sido capaz de superar los cuartos de final. El croata, sexto cabeza de serie, tendrá un debut complicado ante el francés Mannarino, finalista del año pasado. El sudafricano, segundo cabeza de serie, lo tendrá más sencillo ya que jugará ante Matthew Ebden.

Ausencia del vigente campeón

Por segundo año consecutivo Tokio no tendrá al campeón de la pasada edición en el torneo, David Goffin no se ha inscrito en el torneo y perderá los 500 puntos logrados en 2017. Momentos duros para el belga ya que también cayó eliminado a las primeras de cambio en Shenzen donde defendía también título. Goffin hizo una gran segunda mitad de temporada el año pasado y si no mejora mucho su nivel podría perder muchos puntos de cara al final de temporada, sobre todo en las ATP World Tour Finals.