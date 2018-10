Wang deja sin final a Muguruza

Garbiñe Muguruza perdió una gran oportunidad en el WTA International de Hong Kong. Tras jugar a buen nivel durante toda la semana, la hispanovenezolana se vio superada por Qiang Wang en semifinales. La china, que tuvo que terminar antes su partido de cuartos de final ante Elina Svitolina, protagonizó una gran remontada para apear de la final a Muguruza (6-7(5), 6-4, 7-5).

Las dos jugadores tardaron en encontrar el ritmo con el servicio y en los primeros compases del encuentro hubo cuatro roturas en los cinco primeros juegos. Tras este primer tramo, la igualdad se apoderó del encuentro. Únicamente Wang tuvo la opción de cerrar el set cuando restaba con 6-5 a favor. Tras superar la situación, Muguruza consiguió forzar el desempate, donde a punto estuvo de perder el set tras colocarse con 6-2 a su favor.

No se descentró Wang tras la pérdida del primer set y consiguió colocarse por delante en el inicio del segundo. Por su parte, Muguruza se había relajado en exceso y no encontraba la forma de recuperar el control del juego. La opción para la español llegó cuando consiguió recuperar la desventaja con el 4-4, pero luego no supo afianzar su servicio y la jugadora china no desaprovechó la oportunidad para forzar el tercer parcial, salvando además un peligroso 0-40 cuando servía para cerrar el set.

La española salió mucho más concentrada en el tercer parcial para evitar repetir los errores del set anterior. Esa concentración y un mayor acierto le sirvieron para colocarse con 4-1, aunque tuvo opciones incluso para romper el saque de Wang por segunda vez. La renta parecía suficiente para sentenciar el partido, pero la jugadora china reaccionó de nuevo ante una Muguruza que volvió a enredarse en sus propios errores. La española no supo presionar el saque de su rival con 5-4, y a continuación vio como Wang le volvía a arrebatar el servicio. La jugadora china ya no hizo más concesiones y cerró un trabajado triunfo tras dos horas y 42 minutos de encuentro.

La rival de Wang en la final será Dayana Yastremska, la gran sensación del torneo. La ucraniana venció en la otra semifinal a Shuai Zhang (7-5, 6-4) y llegará a la final sin haber cedido ni un solo set en todo el torneo.