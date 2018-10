Granollers supera la previa de Amberes

Empezaba algo dubitativo con el saque el jugador italiano, que veía como Granollers le arrebataba el primer juego desde el resto sin recurrir a grandes alardes de juego. El español tuvo que hacer frente a continuación a una bola de rotura antes de afianzar la ventaja. Poco a poco Caruso iría encontrando sensaciones aunque el jugador catalán sería capaz de materializar su ventaja para acabar llevándose la primera manga por 6-4.

El segundo set mantuvo la igualdad vista durante el segundo tramo del parcial anterior. Ninguno de los dos jugadores daba su brazo a torcer, pero todas las emociones fuertes se agruparon en los cuatros últimos juegos. Primero era Granollers el que conseguía un break que parecía definitivo para las aspiraciones de Caruso. Sin embargo, el italiano no había dicho aún su última palabra y lograba recuperar el saque perdido cuando el español sacaba para cerrar el encuentro. Pero la reacción del italiano no se iba a quedar ahí porque tras ganar su saque y asegurarse un posible desempate, Granollers no era capaz de superar la presión y acaba cediendo un set que tenía en el bolsillo.

Pero tras su gran final de segundo set, Caruso no supo aprovechar la inercia positiva y cedió rápidamente la iniciativa a un Granollers que no desaprovechó su oportunidad para colocarse de nuevo por delante. El español tuvo hasta seis oportunidades para colocarse con dos roturas de ventaja en el quinto juego que no pudo aprovechar y otra en el séptimo, donde esta vez sí lograba una segunda rotura que dejaba el partido visto para sentencia. Finalmente Granollers amarraba un importante triunfo tras dos horas y 11 minutos.

Tras conseguir superar la fase previa, el jugador español aún no conoce a su rival en primera ronda. Las cuatro opciones posibles son Gilles Simon, Robin Haase, Albert Ramos o Cameron Norrie.