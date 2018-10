Previa WTA Finals 2018: el circuito femenino pone fin a la temporada

El circuito femenino se despedirá de esta temporada 2018 con las finales de la WTA que se disputarán un año más en Singapur. Lo más destacado de esta temporada es la ausencia de Simona Halep (número uno del mundo) que permitirá a Kiki Bertens (número nueve y primera reserva) jugar el torneo de forma oficial. Los dos grupos parecen en principio muy igualados y podría pasar cualquier cosa, como ya ha sido habitual en los torneos femeninos este año. Caroline Wozniacki defenderá el título logrado el año pasado.

Grupo blanco

La vigente campeona y la ganadora del Open de Australia es quién encabeza este grupo. Wozniacki, actual número tres del mundo y segunda cabeza de serie es la principal favorita y la rival a batir en el grupo blanco. La tenista danesa ha ido de más a menos durante la temporada cayendo más pronto de lo debido en los otros tres Grand Slams que no ganó. A pesar de todo Caroline finalizó la temporada regular de la mejor manera posible ganando el título en Pekín. La danesa ha ganado tres títulos esta temporada, el más importante sin duda en del Open de Australia con el que rompió finalmente su mala racha en los Grand Slams. Wozniacki quiere acabar uno de los mejores años de su carrera al igual que el año pasado, ganando estas finales.

Tras un año de ausencia, la checa Petra Kvitova regresa a las finales WTA. El año de la checa no ha sido nada el otro mundo comparándolo con alguna de sus grandes temporadas realizadas en el pasado pero al menos en este 2018 ha podido regresar al lugar donde ha estado durante la mayoría de su carrera deportiva. Kvitova ha dejado mucho que desear eliminándose muy pronto en los Grand Slams, sobre todo en Wimbledon donde cayó en la primera ronda siendo una de las principales favoritas. Aun así, la checa ha ganado un total de cinco títulos, el más importante el de Madrid. Estos cinco títulos la han colocado en quinto lugar en esta carrera a Singapur y la checa buscará un sexto en su último torneo de esta temporada 2018.

Elina Svitolina ha logrado por segundo año consecutivo meterse en este torneo. La ucraniana no ha destacado tanto como la temporada pasada pero le ha valido para meterse entre las ocho mejores del mundo. Svitolina cuajó un gran inicio de temporada ganando dos títulos en los dos primeros meses (Brisbane y Dubái). Además, logró defender con éxito el título en Roma derrotando en la final a la número uno Simona Halep. Elina ha ido de más a menos durante la temporada y no es una de las principales favoritas a la victoria aunque la ucraniana es una tenista a la que siempre hay que tener en cuenta.

Karolina Pliskova es la tenista que cierra este grupo. El año de la checa no ha sido nada bueno, de pasar de luchar por el número uno en 2017 a luchar por meterse en estas finales en 2018. Un buen final de temporada le ha permitido a Pliskova jugar este último torneo de la temporada tras un año 2018 para el olvido. La checa ha logrado dos títulos este año (Stuttgart y Tokio) y ha cuajado buenos torneos en Madrid, US Open y Tianjin, que le han hecho sumar muchos puntos y esos puntos finalmente le han permitido viajar un año más a Singapur a luchar por el título. A pesar de todo, Pliskova lo tendrá muy complicado para pasar a semifinales.

Grupo rojo

Angelique Kerber es la principal favorita y la rival a batir en este grupo. La baja de Simona Halep ha colocado a la alemana como la primer cabeza de serie para este torneo. Tras un año 2017 para el olvido donde fue incapaz de cuajar grandes torneos, Kerber ha regresado en este 2018 y ha vuelto a ese gran nivel que mostró en la temporada 2016. La alemana volvió a ganar un Grand Slam en el mes de julio cuando derrotó a Serena Williams para hacerse con su primer Wimbledon. La alemana solo ha ganado dos títulos esta temporada pero esa regularidad mostrada en todos los torneos exceptuando el US Open le ha ayudado a volver a la élite del tenis femenino. Kerber, finalista de 2016 de las finales, es junto a Wozniacki la favorita para ser campeona en 2018.

Naomi Osaka ha sorprendido al mundo del tenis en este 2018. La japonesa ha sido la revelación de esta temporada y ha dado el salto a la élite del tenis femenino con tan solo 21 años. Osaka se ha llevado tan solo dos títulos esta temporada pero esos dos títulos han sido en torneos muy importantes. Naomi ganó el título en Indian Wells y cinco meses después sorprendió al mundo una vez más ganando su primer Grand Slam en el US Open, derrotando en la final además a la gran Serena Williams. La japonesa se ha quedado también a las puertas de ganar los títulos en Tokio y en Pekín. La japonesa llega con la tercer cabeza de serie y es sin duda una de las rivales a batir en su primera participación en estas finales en Singapur.

Sloane Stephens ha logrado alcanzar también estas finales por segundo año consecutivo. La americana se repuso a un inicio de temporada para el olvido, en el que no ganó un partido hasta el mes de marzo. A medida que avanzó la temporada volvió a su mejor versión y logró grandes resultados como el título en Miami y la final en Roland Garros (final que dominó al principio pero que finalmente se le acabó escapando). También logró alcanzar la final en Montreal y los cuartos de final en el US Open donde defendía el título logrado el año pasado. La americana no ha destacado mucho pero le ha valido para meterse una vez más entre las ocho mejores de la temporada.

Kiki Bertens se quedó fuera en un principio de estas finales por menos de 150 puntos, tras la final que logró Pliskova en Tianjin. Sin embargo, el destino le ha compensado a la holandesa por el gran año que ha hecho. Tras la renuncia por lesión de Simona Halep a estas finales, Bertens ha logrado entrar en un torneo en el que un principio estaba como tenista reserva. La campeona de tres torneos esta temporada (Cincinnati, Charleston y Seúl) llega por primera vez a estas finales WTA. Sin embargo, llega como la tenista más débil de las ocho y su momento de forma no es tan bueno como el de este verano. Kiki lo tendrá complicado pero al menos ha podido llegar a esta gran cita que pone fin a esta temporada.