Wozniaki gana su primer partido de las WTA Finals

Caroline Wozniaki, tras haber acabado el año en gran forma, partía como la gran favorita para alzarse con el título y, esto, es en gran parte a que ya se coronó como campeona el año pasado. Sin embargo, su debut dejó muchas dudas. No solo perdió 2-0 frente a Plíšková, sino que ofreció un juego bastante pobre, sin poder certificar ni una sola oportunidad de ‘’break’’ de las diez que tuvo. Hoy, pese a todo, partía como ligera favorita y así lo acabaría demostrando.

El primer set comenzaría muy parejo para ambas tenistas. Después de sumar ambas una derrota en la jornada inicial, no les quedaba otra que ir a por todo. Ocasiones de ‘’break’’ no faltaron por parte de ambas. Sin embargo, ninguna conseguía ser superior a la otra, cualquier acierto era rápidamente compensado por un error o un ‘’winner’’ de la rival. Sin embargo, la danesa iría cogiendo poco a poco más confianza y lo demostró en el octavo juego, cuando tras ir por debajo en el marcador logró remontarlo y forzar dos golpes a la red de Kvitova para poner el 5-3 a su favor. Lejos de acabar aquí el set. Kvitova se vino arriba y, jugándose todos los golpes, consiguió devolver la igualdad al marcador, quitándole a Wozniaki la oportunidad de llevarse el set de forma rápida. Tras esto y con 5-5 en el marcador, la visión de un posible ‘’tie-break’’ no amedrentó a una Wozniaki que, con total solvencia, sumaría su turno al saque para después disponer de hasta tres bolas de ‘’break’’ con las cuales pondría el 7-5 a su favor y, con ello, el primer set.

El segundo set comenzaría con una Kvitova que a sabiendas que o ganaba o estaba fuera, iba a por todo. De tal forma que arrolló de tal manera a Wozniaki que consiguió romperle el primer juego al saque. Sin embargo, una serie de errores lograron devolver la igualdad al marcador en el juego siguiente. Tras esto llegaría el juego más surrealista del partido. Con 40-A a favor de Kvitova y saque para Wozniaki, la checa restó un saque al que Wozniaki no hizo ni el intento por ir. Tras esto, la danesa se fue a sacar pensando que la pelota había acabado fuera, pero, tras la petición del ojo de halcón, se confirmó que por muy poco la pelota había entrado, volviendo a otorgar un nuevo break a Kvitova. El set seguiría estando muy igualado, con un nuevo ‘’break’’ para Wozniaki. Sin embargo, con 3-3 en el marcador, dos ‘’breaks’’ consecutivos de Kvitova ante una Wozniaki incapaz de desplegar su juego acabaron de sellar el empate en el marcador tras un 3-6.

El descanso entre sets le sentaría de maravilla a Wozniaki ya que, tras este, recuperaría su mentalidad ganadora y su juego agresivo provocando constantes fallos de Kvitova que no estaría acertada a la hora de meter la pelota en la pista sumando muchos golpeos cortos. Wozniaki se mantendría totalmente sólida al saque, cediendo tan solo una ocasión de ‘’break’’ en todo el set y sabiendo devolver todos los golpeos de tal manera que las dos oportunidades de ‘’break’’ que tuvo supo aprovecharlas. De esta manera, la danesa se llevó el tercer set sin oposición por un claro 6-2.

Tras la victoria de hoy, la danesa depende de sí misma para poder pasar de ronda. Su próximo partido será ante Elina Svitolina, la cual ya está clasificada y, se jugará el pase y poder defender el título que consiguiese el año pasado.