Roger Federer calibra la mira en París

El primer partido de un torneo nunca es sencillo de llevar para nadie. Tampoco lo es para Roger Federer que, por más títulos, torneos y experiencia que tenga en su haber, siempre remarca en sus palabras la importancia de sacar adelante el resultado en un estreno, ya que los nervios, la falta de ritmo y el acostumbramiento a la pista suele encontrarse con el correr de los encuentros. El suizo no lució su mejor tenis y dejó muchos aspectos a mejorar, pensando en los rivales de peso que tendrá en las siguientes rondas. Los yerros que hoy se hicieron presente en París fueron los mismos que aparecieron en Basilea, la semana pasada, y que corrigió a tiempo hasta terminar coronándose campeón, lo que hace no desesperar ni preocupar al dueño de 20 Grand Slams.

Por los octavos de final de París-Bercy, el suizo que busca conseguir el título 100 de su carrera y situarse a tan solo nueve trofeos de Jimmy Connors, afrontó un partido irregular, se mostró inseguro con su revés y lentamente fue mejorando con su drive. Sin embargo, estas debilidades que hoy tuvo Roger en su juego, no pusieron en ningún momento en peligro el resultado ya que el número 14 del mundo no logró estar a la altura del encuentro. En un marco de imprecisiones, pocos aciertos y falta de buen juego, Roger Federer fue el mejor: el italiano entregó fácilmente dos turnos de servicios a comienzo del primer set, no supo acertar devoluciones aún con un Federer errático con ese golpe (mantuvo 52% de primeros saques) y le simplificó el compromiso al helvético que recién disputaba su primer juego en París (había avanzado por el retiro de Raonic).

Fognini, que venía arrastrando molestias en su tobillo y había avanzado a los octavos de París tras el retiro de Fucsovics, es un jugador con un carisma y una técnica envidiable. No obstante, el italiano no logra superar los recurrentes momentos de ira y desconcentración, donde los errores insólitos y la falta de confianza se apropian de su tenis, otorgando grandes ventajas a sus adversarios. Y cuando del otro lado de la red se encuentra Roger Federer, 25 errores no forzados son demasiados para terminar pagando con una derrota. El suizo rompió dos veces el saque del nacido en San Remo y se aseguró el primer parcial por 6-4, a pesar de haber cedido un turno de saque y caminar por la cornisa cuando sacó 5-4.

En el segundo parcial se vio a un Federer más enchufado y efectivo al momento de buscar tiros ganadores. De a poco y sin sufrir en el marcador, el reciente campeón de Basilea (su casa) le fue encontrando el ritmo y el timing a la pelota. Con un quiebre en el quinto game y tras ratificar la rotura con su saque, consiguió ponerle punto y final a un debut (6-3) con sabor especial ya que con un solo partido disputado avanzó a los cuartos de final del Másters 1000 de París, donde deberá enfrentarse con el ascendiente Kei Nishikori, que derrotó a Kevin Anderson por 6-4 y 6-4.