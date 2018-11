Novak Djokovic: "Disfruto mucho jugando en Londres pero diez años aquí son demasiados"

Tras un año de ausencia, Novak Djokovic regresa a Londres para disputar las ATP World Tour Finals. Tras un flojo 2017 en el que tuvo que acabar la temporada antes de tiempo por una lesión en el codo, el serbio vuelve a la última cita de la temporada y lo ha hecho como número uno del mundo. Novak es el principal favorito para ganar una vez más el torneo, el serbio ha llegado muy bien a este tramo final de 2018 y es el rival a batir ahora mismo.

Djokovic buscará su sexto título para así poder igualar a Roger Federer y ser junto al suizo el tenista más exitoso en la historia de estas finales. Novak además ha logrado alcanzar la final en sus últimas cinco participaciones en este torneo y ha ganado cuatro de ellas. El serbio también es el único tenista de la historia que ha ganado durante cuatro años consecutivos las ATP World Tour Finals. Djokovic este año puede citarse de nuevo con la historia en Londres.

Djokovic habló sobre la sede de estas finales ya Londres cumple ya diez años acogiendo este torneo: "No quiero que el torneo se mueve de Londres, pero siento que éste debe ser un torneo que tenga un carácter transitorio, que viaje. Es el evento más grande que tiene la ATP y cuenta con los ocho mejores jugadores del mundo en formato único como es el sistema Round Robin, por lo que te aseguras ver a cada jugador, como mínimo, tres veces esa semana. Sin duda alguna, es una oportunidad enorme de promover el tenis por todo el mundo".

El pentacampeón de estas finales afirmó que diez años son demasiados para Londres como sede de estas finales: "Entiendo que no puedes mantener el torneo solo uno o dos años, sino que debe quedarse e instalarse en una ciudad durante cuatro y luego moverte. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, creo que diez en el mismo lugar es demasiado".

El serbio ha añadido que le encanta Londres y que no tiene nada en contra de la cuidad: "No es por Londres ni nada relacionado con esta ciudad o con el evento, de hecho es todo un éxito aquí. Personalmente, he tenido grandes triunfos aquí, así que debería ser el último jugador en hablar sobre un traslado hacia otra ciudad, disfruto mucho jugando en Londres. Solo digo que, como idea general para este gran evento, debería moverse con más asiduidad".

Por último, Djokovic ha mandado un mensaje de ánimo a su compañero, amigo y rival, Andy Murray: "No conozco los detalles sobre su la magnitud de su lesión o si está evolucionando correctamente. Es un gran tipo, tengo un grandísimo respeto por él, hemos crecido juntos. Le deseo de corazón una recuperación lo más rápida posible, sé que es una de las mayores luchas por las que está pasando, pero confío en que vuelva a su mejor nivel".