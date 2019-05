Novak Djokovic: "Thiem también se ha merecido la victoria"

Novak Djokovic logró meterse en la final del Mutua Madrid Open 2019. El serbio se llevó la victoria ante un Dominic Thiem que llegaba en un gran momento de forma pero que ha sido incapaz de repetir sus actuaciones de hace dos semanas en Barcelona en este torneo. Djokovic ha sido mejor y se ha llevado una muy importante victoria ante un tenista muy exigente, y más sobre tierra batida. Novak jugará su tercera final en Madrid y buscará ganar su tercer título. El serbio ha mejorado y mucho sus prestaciones sobre arcilla esta semana. Mañana luchará por ganar su primer Masters 1000 del año.

Djokovic habló sobre el partido y sobre su rival: "Ha sido un partido muy importante para mí ante alguien al que pensaba que era favorito para este encuentro. Es una victoria muy importante ante uno de los mejores del mundo en esta superficie, con victorias ante jugadores como Nadal o Federer, y con un título en Barcelona. Está en un gran estado de forma. Han sido unas condiciones complicadas. Son las más rápidas en las que he jugado esta semana en Madrid. Está al mismo nivel que Rafa en lanzar bolas pesadas. Con esto, es muy difícil dictar el juego y estar cerca de la línea, que fue mi táctica antes de entrar al partido".

Novak declaró que ambos se merecieron la victoria: "Sabía que debía acercarme a la línea para dictar el juego y variar velocidades porque no le quería dar tiempo. Creo que esto es algo que me funcionó en los momentos importantes. Logré aguantarme bien los nervios y el partido fue muy parejo. Diría que el partido podría haber caído de cualquier lado. Él también se hubiera merecido ganar el encuentro. Tuvo break a favor en ambos sets. Por mi parte, debí haber cerrado el partido cuando sacaba con 6-5 pero me puse nervioso. En los dos tiebreks lo cierto es que jugué muy calmado y tiré los disparos correctos".

El serbio está muy contento con su partido: "Era un partido muy físico y en los momentos importantes, me tomé un poco más de tiempo para calmar los nervios. Sabía que estaba botando mucho la pelota y no me quejé de los warnings porque sabía que me estaba pasando del tiempo. No tengo mucho que decir al respecto. Quizá uno de ellos sí fue un poco innecesario, porque fue en dos puntos consecutivos y era un momento importante. Excepto ese, por lo demás, todo bien".

El número uno del mundo recibió un aviso por excederse en sacar: "La regla dice que el reloj de saque comienza en el momento en el que el juez de silla canta el marcador. Me he dado cuenta algunas veces que el juez de silla activa el reloj mientras está cantando el resultado. Eso es algo sobre lo que no estoy de acuerdo".

Novak terminó hablando sobre sus posible rival en la final, que puede ser Nadal o Tsitsipas: "Con el tenis que he sido capaz de desplegar hoy, estoy preparado para el desafío. Rafa es el mayor desafío en tierra y si me enfrento a él, este partido que he tenido ante Thiem me servirá como preparación. Su ritmo de pelota es similar al de Nadal. Ya jugué contra Nadal en una final aquí y espero poder estar a mi máximo nivel aunque antes tendrá que batir a Tsitsipas, que es joven y ya es Top 10".