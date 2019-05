Stefanos Tsitsipas: "Novak ha jugado increíble, no podía hacer mucho más"

Stefanos Tsitsipas cayó derrotado en la final del Masters 1000 de Madrid. El griego se vio claramente superado por Djokovic y no pudo ganar el que hubiese sido el título más importante de su carrera deportiva hasta el momento. Tsitsipas se mostró decepcionado tras no haber podido plantar cara al número uno del mundo. Aun así, ha realizado una gran semana en la que ha podido derrotar a nada más y nada menos que a Rafa Nadal.

Tsitsipas ha arrancado felicitando a su oponente: “Novak mereció la victoria, jugó increíble. Realmente no pude hacer mucho más, me gustó mucho su actuación esta semana, no he jugado contra todos los muchachos pero estoy seguro de que fue el mejor. Físicamente no estaba allí, mis piernas no respondían a mi cuerpo, sentí mucha fatiga y dolor en todas las partes de mi cuerpo. Él jugó bastante inteligente, me movió por toda la cancha, sabía que yo venía de un partido duro y lo aprovechó, no tuve soluciones. Intenté acercarme más a la línea, pero hoy no me sentí cómodo haciendo eso. Él estuvo muy sólido desde la línea de fondo”.

A pesar de alcanzar la final, Stefanos está decepcionado: “En un par de días sé que me sentiré feliz por mi desempeño en el torneo. Al mismo tiempo, me siento vacío. No decepcionado, vacío. Simplemente estoy tan cansado que ahora mismo mi mente no funciona, no soy capaz de pensar en nada en este momento”.

Aun así, ha declarado que el serbio ha sido mejor: “Tiene el mejor revés del circuito, el mejor revés que le he visto practicar a un ser humano, lo controla perfectamente. Él puede jugarlo cruzado y lo puede jugar sobre la línea, no importa el tiro. Es realmente difícil afrontar algo así. Normalmente los jugadores suelen tener un buen tiro, pero no es tan consistente como éste, además ha tocado con un día donde Novak ha servido genial, eso sin ser su mejor arma. Él puede sacar muy bien pero no es su principal arma, aunque de igual modo puede subir a la red y volear, por eso ha dominado así durante tantos años”.

El griego ha hablado sobre los favoritos de cara a Roland Garros: “Creo que ahora mismo Novak está en un gran estado de forma, aunque ya veremos lo que pasa con Rafa. Aquí las condiciones son muy diferentes a las de París, hay altitud, ya lo dijo Federer, el tenis al nivel del mar es muy distinto, no se pueden comparar los torneos. Intentaré ajustarme a ese cambio, ahora mismo estoy feliz y emocionado por cómo jugué en Madrid”.

Por último, Tsitsipas ha alabado el gran estado de forma de Djokovic y Nadal: “Es un reto muy duro físicamente, para vencer a estos jugadores uno necesita de su máximo esfuerzo y dar su máximo nivel, comparado a cuando te enfrentas a otros rivales. Ellos te hacen sufrir y es muy difícil lidiar con eso, los tres representan el mayor desafío que se puede tener cuando disputas un torneo. Está dentro de mi plan mejorar físicamente con el paso del tiempo, quiero ser más profesional y mejorar todo para evitar este tipo de contratiempos, quiero ser como Novak o Rafa, capaces de estar al 100% en varios torneos consecutivos. El nivel de consistencia que han mostrado en sus carreras es una locura, espero estar cerca de eso, es uno de mis sueños”.