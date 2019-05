Rafa Nadal: "Sabía que tarde o temprano los títulos llegarían"

Rafa Nadal consiguió finalmente ganar su primer título de la temporada. El tenista español derrotó a Novak Djokovic en una apretada final en Roma y levantó un título por primera vez en 2019, poniendo fin a su mala racha en esta gira de tierra batida. Nadal además volvió a ganar un título en Roma, ya van nueve para el tenista más exitoso de la historia sobre arcilla. Rafa supera a Djokovic en número de Masters 1000 ganados y se sitúa de nuevo en cabeza.

Nadal está muy contento con su partido de hoy: "He hecho un gran partido en líneas generales. En el primer set he jugado a un nivel fantástico, y en el segundo también aunque no estuve demasiado acertado en las oportunidades de rotura. Cuando eso sucede ante un jugador como Djokovic es normal que te surjan algunas dudas, pero lejos de venirme abajo comencé a jugar a un gran nivel en el tercer set. Me atrevería a decir que he jugado a mi mejor tenis durante toda la semana. A medida que el torneo ha ido avanzado, he estado cada vez mejor. He hecho muchas cosas positivas, el sábado contra Tsitsipas y este domingo he jugado quizás aún mejor".

Este título es muy especial para el de Manacor: "Ganar este torneo significa mucho para mí. Roma es uno de los torneos más importantes del año, ya que es parte de la historia de nuestro deporte. Poder ganar aquí de nuevo es increíble. Además se trata de mi primer título del año, algo que mucha gente pedía a gritos con el paso de las semanas. Como ya dije a lo largo de estos días, para mí lo importante es sentirme bien jugando al tenis y obviamente mantenerme sano. Si eso sucede, tarde o temprano los títulos llegarán. Lo importante era recuperar mi nivel y eso creo que ya lo he conseguido".

Rafa ha recordado su primer título logrando en Roma en el que derrotó a Coria en la final: "Fue un partido muy bonito y emocionante, muy importante para mí, uno de los más emocionantes y bonito de mi carrera sin duda, y aquel partido lo que significó para mí era un paso más adelante, en ese momento cuando gané no pensaba para nada en todo lo que pudo suceder después".

El resultado de los sets es lo de menos, señala Nadal: "Sinceramente, no me importa ganar 6-0 que 6-4. Simplemente es un dato, pero no me importa mucho el marcador. Lo importante es que jugué a un grandísimo nivel y apenas cometí errores. Además jugué muy agresivo e hice que Nole no pudiera hacer su juego".

"Probablemente el año que viene podamos ver el techo sobre la pista central de Roland Garros y se notará mucho el cambio. Este año no veo tampoco mucha diferencia. He visto la pista en fotos y está casi igual que siempre. Tengo en mente viajar a París con tiempo de sobra para adaptarme a las condiciones de la pista", añadió Rafa para terminar la rueda de prensa.