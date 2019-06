Ashleigh Barty: "Nunca llegué a soñar que ganaría Roland Garros"

Ashleigh Barty logró hacerse con el título más importante de su carrera deportiva en Roland Garros. La tenista australiana jugó su mejor tenis en la final y no le dio ni una sola opción a Marketa Vondrousova. Barty se mostró extremadamente feliz por la gran hazaña que había hecho al ganar un título de estas características. Ha hecho historia, ya que hace cinco años había decidido dejar el tenis por el cricket, pero finalmente decidió volver y ha podido ganar uno de los títulos más grandes de este deporte.

Barty nunca se había imaginado ganar un torneo como este: "Durante estas dos semanas, las estrellas se han alineado para mí. He sido capaz de jugar un gran tenis, el que necesitaba en los mejores momentos. Nunca llegué a soñar que ganaría Roland Garros. Obviamente tenía sueños y objetivos que quería cumplir cuando era pequeña, pero esto es increíble."

Reconoció que aprendió mucho de la derrota en Roma: "Aquel partido que perdí en Roma creo que fue el único en toda la temporada que me sentí fuera de pista y del que salí decepcionada. Pero desde entonces ha sido una transición rápida. Haber jugado dobles me ayudó a esto, con partidos extra además con Vika (Azarenka). He sabido gestionar mi cuerpo y asegurarme de que llegaba lo más en forma posible aquí y poder disfrutar", ha admitido la australiana: "Pienso que el año pasado ya jugué bien en tierra batida. He estado aprendiendo de cada uno de los partidos que he ido jugando, aprendiendo a aplicar la variedad de golpes que tengo y usarlos de la mejor manera posible. Han sido un par de semanas fantásticas."

La australiana logró una gran remontada ante Anisimova en las semifinales: "Fue una montaña rusa increíble. Jugué ratos de muy buen tenis y otros de un horrible tenis. Esta vez simplemente me he dicho, 'puede que no tenga esta oportunidad de nuevo, por lo que vete a por ella y tómala con las dos manos'. Sentí que para mí estaba siendo el partido perfecto teniendo en cuenta la situación, las condiciones y todo lo que rodeó el partido. Simplemente alucinante."

Barty habló sobre la decisión que tomó en 2014 de dejar el tenis: "Fue una parte de mi vida que necesitaba pasar. Siento que fue la mejor decisión que podía tomar en ese momento y más ahora tras volver. Nunca dije que no volvería más al tenis. Necesitaba tener una vida normal lejos del tenis, necesitaba crecer como persona, madurar. Para mí fue una progresión normal volver al tenis. He estado siempre vinculada al tenis, entrenando junto a Jim. El tenis siempre ha sido una gran parte de mi vida. Eché de menos la competición, las emociones que sientes cuando ganas y cuando pierdes. Son únicas y solo las tienes cuando juegas."

Ahora llega la hierba, una superficie en la que se siente bastante cómoda: "Para Wimbledon todavía queda un largo camino. Necesito celebrar ahora con mi equipo, tomarme unos días de descanso y asegurarme de que mi cuerpo y mi cabeza están en el lugar correcto cuando vaya a jugar mi próximo torneo. Obviamente me encanta la gira de hierba. Tengo muchas ganas de jugar en Gran Bretaña el próximo mes. Ojalá pueda demostrar un buen nivel de tenis de nuevo y tener opciones de llegar lejos en un Grand Slam otra vez", finalizó.