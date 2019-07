Djokovic comienza con buen pie en Wimbledon

Novak Djokovic se ha impuesto en sets corridos por 6-3, 7-5 y 6-3 a Phillipp Kohlschreiber y ha logrado el pase a la segunda ronda del torneo. El debut para el serbio no ha sido el más fácil ya que había tenido problemas previamente este año con el tenista alemán, ya que este logró derrotarlo en Indian Wells. El número uno del mundo no se confió y jugó a su máximo nivel durante todo el partido para acabarse llevando una victoria cómoda, marcada sobre todo por sus pocos errores al servicio.

El alemán comenzó perfecto el partido, logrando una rotura gracias a unas imprecisiones de Djokovic que no se volverían a repetir al servicio. No obstante, la rotura no le iba a durar nada ya que en el siguiente juego el serbio se defendió como solo él sabe hacerlo y recuperó la rotura. Perder el servicio en su primer juego le vino bien ya que no paró hasta tener una ventaja importante, Novak volvió a romper en el cuarto juego y se colocó con una ventaja de ya tres juegos en el quinto. A partir de ahí se centró en su saque y en no cometer errores y la estrategia le salió muy bien. Finalmente, el set acabó en el noveno juego con Djokovic sacando para ganar y haciéndolo sin problemas. 6-3 para él.

La historia se volvió a repetir en el inicio del segundo parcial ya que Kohlschreiber rompió de nuevo y esta vez contó con una ventaja de 2-0. Ventaja que no le iba a durar mucho ya que de nuevo en el juego siguiente Djokovic recuperaría esa rotura. Tras ese intercambio de roturas el saque se estabilizó de nuevo y hasta el undécimo juego no volvimos a ver una. El serbio fue quien dio el golpe de gracia tras romper gracias a una serie de errores no forzados del alemán. Novak celebró la rotura con un gran grito y en el juego siguiente cerró el segundo parcial por 7-5 tras mantener el saque en blanco.

El tercer set no contó con roturas en el tramo inicial y vio como Kohlschreiber se agarraba como podía a sus opciones de continuar con vida en el torneo. El alemán salvo dos bolas de rotura de forma épica en el quinto juego pero finalmente en el séptimo no pudo repetirlo y Djokovic tomó ventaja por primera vez en el set. El serbio consolidó sin problemas en el octavo juego y tuvo sus primeras oportunidades de cerrar el partido al resto en el siguiente. A la primera se acabó el partido y fue con un golpe ganador de derecha como selló Novak su pase a la segunda ronda.

Djokovic no tuvo problemas para ganar este choque de primera ronda. El número uno del mundo y vigente campeón ha dado uno de los siete pasos que tiene que dar si quiere revalidar su corona en Londres. Esta vez no sufrió ante el tenista alemán y se metió sin problemas en la segunda ronda del torneo. Su próximo partido será ante el estadounidense Denis Kudla, un partido también cómodo en principio pero ante un tenista que juega muy cómodo sobre hierba.