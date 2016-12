Anuario VAVEL 2016. Roger Federer: el Maestro sucumbe ante las lesiones

Google Plus

Fotomontaje: Adrián Cobo - VAVEL

El 2016 de Roger Federer no pasará a la historia por haber sido otra temporada de grandes títulos y magníficas victorias,si no que será recordada por ser el curso en el que el suizo se ha topado de manera más que seria con el enemigo más doloroso y más temido del mundo del deporte. Un enemigo que nadie quiere ver en pintura y oir en broma, el peor enemigo de un tenista, y a la vez un atleta; el enemigo de las lesiones.

Un principio de año muy aceptable Federer abrió su temporada en el ATP 500 de Brisbane, torneo donde defendía el título cosechado la temporada anterior, momento en donde logró llegar a las 1000 victorias en su carrera. Pese a sufrir una gripe que puso en duda su participación, el helvético alcanzó su tercera final consecutiva en el torneo tras vencer Tobias Kamke, Grigor Dimitrov y Dominic Thiem. En el partido por el título, un inspirado Milos Raonic le privó de quedarse con el título.

Tras Brisbane, llegó el momento de la primera gran cita de la temporada, el Open de Australia. Derrotó Nikoloz Basilashvili, Alexandr Dolgopolov, Grigor Dimitrov, partido en donde logró alcanzar la cifra de 300 victorias en los Grand Slams, convirtiéndose así en el primer tenista de la Era Open en conseguir tal cifra de triunfos.

Tras batir a David Goffin y a Tomas Berdych, el suizo se plantó en semifinales donde se vería las caras una vez más ante Novak Djokovic. Federer perdería ante un serbio que se mostró a un nivel sobrenatural, pero dejó para la galería dos puntos antológicos que serán recordados.

Comienza el calvario

Poco tiempo después de caer derrotado ante Djokovic, Federer sufrió una lesión en la rodilla. Primero se comentaba que fue mientras paseaba junto a su mujer y sus hijos en un parque, pero después se confirmó que fue en su partido de semifinales ante el balcánico. En febrero, se sometió a una operación que le obligaría a darse de baja de los torneos de Rotterdam y Dubai.

Poco después, el helvético confirmaría que tampoco disputaría el primer Másters 1000 del año, el de Indian Wells, y en un principio en el segundo también estaría ausente, Miami, aplazándose así su vuelta en un principio hasta el torneo de Monte Carlo, otro Másters 1000. Sin embargo, el suizo viajó hasta Miami con el firme propósito de volver a las pistas. Su recuperación estaba siendo más rápida de lo esperado y estaba listo para jugar, pero un virus estomacal le privó de debutar ante Juan Martín del Potro.

El reloj suizo se vuelve a poner en hora

Después de un paréntesis de diez semanas, más de dos meses, Roger Federer regersaría a una pista de tenis en Monte Carlo, como estaba previsto desde un principio. El Expreso Suizo volvió a ponerse sobre los raíles, arrollando a Guillermo García López en su debut y posteriormente derrotando a Roberto Bautista. Los dos españoles serían las víctimas del suizo para alcanzar los cuartos de final, ronda en donde cedería ante el francés Jo-Wilfried Tsonga en tres sets.

Los problemas volvieron a aparecer

Pocos días después de su derrota ante Tsonga en Monte Carlo, se anunciaba que Federer iba a regresar al Mutua Madrid Open. Tras unos cuantos días en la capital de España, donde entrenó, se daba la triste noticia de que el Maestro no iba a disputar el torneo alegando tener problemas de espalda. Las lesiones no remitían para Federer que estaba pasando por momentos muy delicados.

Roger abandonó Madrid poniendo rumbo directo a Roma, pero el suizo dejó entrever que su debut sería una incógnita hasta instantes previos al encuentro frente a Alexander Zverev. Sin embargo, Federer decidió jugar, y posteriormente vencer al alemán para citarse con el joven austriaco Dominic Thiem.

Nuevamente, su participación en la siguiente ronda sería dudosa, pero saltó a pista, aunque la joven estrella austriaca sería el vencedor del encuentro. La lesión en la espalda continuaba dificultando su velocidad y movimiento, lo cuál ponía en interrogante su participación en Roland Garros.

Fin a un récord histórico de 65 apariciones consecutivas en Grand Slam Después de un decepcionante, y triste inicio de la temporada debido a las lesiones, Roger Federer decidió retirarse del Abierto de Francia con el objetivo de preparar de la mejor manera posible los torneos sobre su superficie fetiche, la hierba, y no querer agravar aún más su reciente lesión en la espalda sufrida semanas antes. Pese a que viajó hasta París, donde hizo acto de presencia en varios entrenamientos, finalmente se daba la notica de su baja, lo cuál significaba el fin a un récord histórico de 65 apariciones consecutivas en torneos de Grand Slam desde que apareciera por primera vez en un major en el Open de Australia del año 2000.

Un rayo de esperanza sobre la hierba

Tras varios años disputando únicamente el torneo alemán de Halle como certamen preparatorio a Wimbledon, Federer decidió poner rumbo a Stuttgart para iniciar su gira de hierba. Taylor Fritz y Florian Mayer fueron los dos escollos que tuvo que superar Federer para citarse en semifinales con Dominic Thiem, cediendo por segunda vez ante una de las promesas del circuito ATP.

Después, el Maestro disputó su tradicional torneo de Halle, donde fue ocho veces campeón. Derrotó a Jan-Lennard Struff, Malek Jaziri y David Goffin para acceder a las semifinales, ronda en la que se vería superado por otra promesa, el alemán Alexander Zverev. Federer, superado por la NextGen. Primera vez desde el año 2002 que el suizo había sido derrotado antes de la final en Halle.

Wimbledon, hogar dulce hogar

Tras ello, llegó el tercer Grand Slam de la temporada, el favorito por excelencia de la leyenda viva del tenis, Wimbledon. Ese lugar en el que es el amo y señor, como si fuera el vigía de una torre. El evento en donde da lecciones de tenis año tras año, el precioso torneo que ha visto crecer a Federer, el jardín de sus sueños, el jardín que tanta estima tiene. Simplemente, es Wimbledon.

Comenzó derrotando al argentino Guido Pella para citarse en la siguiente ronda con el bueno de Marcus Willis, el jugador británico que entró en el corazón de todos los amantes a este deporte con su historia. El tenis premió al jugador local con un regalo caído del cielo, jugar con Roger Federer y en Wimbledon. ¿Qué más se puede pedir? Un encuentro en donde Federer no tuvo problemas en deshacerse de su rival, pero el hombre era Willis. Un respetuoso Federer no salió a saludar al público dejando todo el protagonismo al ídolo local de ese momento.

Daniel Evans y Steve Johnson fueron sus dos siguientes obstáculos para llegar a los cuartos de final, donde se enfrentaría al croata Marin Cilic en un encuentro que quedará para el recuerdo. Tras dos primeros sets en donde se vio totalmente superado por un Cilic en estado de gracia, Federer sacó el conejo de la chistera que tenía escondido para maravillar al mundo entero con otra magistral y pletórica gesta que sólo las leyendas y héroes son capaces de hacer. Federer remontó para verse las caras con Milos Raonic en las semifinales, donde en esta oacsión, sí que no pudo superar al gigante canadiense.

Federer decide poner fin a la temporada

Tras ceder en las semifinales de Wimbledon, Federer anunciaba que no iba a jugar más en lo que quedaba de 2016 debido a su lesión en la rodilla, lo cual quería decir que no defendería su título en Cincinnati y Basilea, además de haber sido finalista en el US Open. Además, se perdería la cita reina por antonomasia del año, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Volver a ver al suizo olímpico, es algo que se antoja francamente complicado debido a su edad.

Esta baja definitiva, significaba que Federer saldría del 'top ten' por primera vez desde que penetrara en él en el año 2002, poniendo fin así a una racha de 14 años consecutivos entre la élite del tenis masculino. Otro hecho significativo era que por primera vez desde el año 2000, Federer no iba a levantar un título, números desgarradores.

El tenis ha echado en falta al mago del circuito, el hombre que es capaz de hacer magia con una pelota y una raqueta, el tenista rey, el mejor de todos según los fans, como bien recogió la votación que realizó la ATP hace unas cuantas semanas. Nadie quiere pensar en el día en el que Federer decida poner punto y final a su carrera, pero ese día llegará. Hasta entonces, sólo se puede seguir disfrutando y vibrando con una leyenda que ha sido, es y será eterna. El Maestro de Basilea iniciará el nuevo curso en la Copa Hopman, formando tándem con Belinda Bencic, torneo que se disputará del uno al seis de enero sobre la ciudad de Perth.