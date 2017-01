Karolina Pliskova: "Me siento bien en la pista, confiada"

Google Plus

Karolina Pliskova disputando en el Open de Australia./ Foto:Zimbio

La joven tenista Karolina Pliskova ha sido preguntada tras clasificarse para la tercera ronda del Open de Australia depués de vencer a la rusa Anna Blinkova en dos sets por 6-0 y 6-2.

La tenista de 25 años se muestra alegre después de perder tan solo cuatro juegos en dos partidos: "Bien, estoy contenta. Ha sido mejor partido hoy que el de primera ronda. Estoy feliz por terminar el partido en una hora." Y a la vez, ha valorado su siguiente enfrentamiento, ante la letona Jelena Ostapenko: "He jugado en Cincinnati en la primera ronda, así que sé un poco sobre ella. Pero ya es tercera ronda. Estoy esperando un partido difícil, pero es evidente que puedo mejorar mi nivel y jugar un poco mejor".

No ha querido hablar sobre Kerber: "Tengo mi propio torneo aquí. Acabo de ganar mi partido. Así que tengo de dobles. Posiblemente hablaré más adelante".

Al ser preguntada por los comentarios que la sitúan entre las favoritas al Open de Australia, después de su gran torneo en el US Open, la número cinco del ranking mundial no ha querido mojarse: "Lo intentaré, me siento bien en la pista, confiada".

Y finalmente ha comentado su juego: "Creo que estoy jugando bien. Los oponentes no eran de alto nivel, pero aún así me siento muy bien por aquí. Y sí, las personas están hablando que tengo una buena oportunidad de ganar un Grand Slam, pero solamente estoy en tercera ronda, veremos".

La checa se postula como una de las grandes favoritas del torneo, tanto por la derrota esta noche de la número tres del mundo, Agnieszka Radwanska, como por la dificultad que están teniendo las demás rivales en las primeras rondas. Ella no ha concedido ni un palmo de terreno en los dos primeros partidos y muestra unas grandes sensaciones.