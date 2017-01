El hombro obliga a parar a Carla

Suárez - Navarro sobre la tierra de Madrid. Foto: Dani Mullor (VAVEL España)

Carla Suárez - Navarro ha anunciado su baja indefinida en el circuito por sus problemas en el hombro. La lesión que acarrea desde el año pasado en su hombro derecho le ha impedido progresar en el Open de Australia, cayendo ante Cirstea en la segunda ronda del primer Grand Slam del año por dos sets a cero. Además, la canaria se había perdido la gira australiana, ya que iba a participar tanto en Brisbane como en Sidney. Durante las próximas semanas, llevará a cabo su recuperación -que consistirá en trabajo de preparación física, estabilización del hombro, fisioterapia y rehabilitación- en Barcelona, donde ya se encuentra junto a su inseparable técnico Xavier Budó.

La nacida en Las Palmas de Gran Canaria causará baja tanto en el torneo de Doha como en la primera eliminatoria de la Copa Federación, que se disputa los próximos días 11 y 12 de febrero ante la temible República Checa de Pliskova. Carla se aleja de esta forma de la alta competición durante mínimo un mes, con la consecuente pérdida de puntos. Sin ir más lejos, el año pasado hizo cuartos de final en el Open de Australia. Tanto el saque como el remate se han visto muy afectados por la lesión en el impigment labral posteriosuperior

El torneo australiano sigue su curso y la parte alta del cuadro femenino ha cerrado sus octavos de final, que son: Kerber vs Vandeweghe, Cirstea vs Muguruza, Barthel vs Venus Williams, Pavlyuchenkova vs Kuznetsova. Los demás encuentros de tercera ronda se disputarán mañana viernes.

En cuanto a los chicos, los cuatro duelos que ya están cerrados para octavos de final después de la jornada de hoy son: Murray vs Mischa Zverev, Federer vs Nishikori, Wawrinka vs Seppi, Tsonga vs Evans. El máximo nivel no tiene piedad de las lesiones y el tenis sigue.