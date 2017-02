Francia no da lugar a la sorpresa

Richard Gasquet golpea a la bola de revés en su partido ante Taro Daniel. Autoría: Copa Davis.

Lucha vs talento. Ilusión contra pegada. Así se podría resumir lo vivido en la jornada de este viernes en la pista del Ariake Coliseum de Tokyo. Japón, a pesar de no poder contar con Nishikori, puso toda la carne en el asador, pero en vano. Ni Taro Daniel primero, (2-6 3-6 2-6) vs Gasquet, ni Nishioka después, (3-6 3-6 4-6) ante Simon, fueron capaces de inquietar a Francia por mucho que lo intentaron. Los galos no especularon y salieron a pista decididos a solventar el envite lo más rápido posible.

Prueba de ello fue el break logrado por Gasquet en el primer juego al resto ante Daniel. El revés del de Bréziers fue un martirio constante para el nipón, que se mostró muy errático al servicio, siete dobles faltas, y en ningún momento dio síntomas de poder pelear por el partido. Ni siquiera cuando logró quebrar el saque de su oponente por primera y única vez en el choque en el quinto juego de la segunda manga.

Con 0-1 abajo y espoleado por el público, le llegó el turno al número uno local, Nishioka. A pesar de que dio más guerra que su compatriota, tampoco consiguió ni siquiera arañarle un set a Simon, muy concentrado durante todo el encuentro. El espigado jugador francés, a pesar de que cedió su saque en tres ocasiones, rompió el servicio de su rival en siete de las once oportunidades de las que dispuso.

A pesar de ello, Nishioka mantuvo la igualdad hasta la mitad de cada set- 3-3-, pero luego fue incapaz de alargar el partido. Con su victoria, Gilles logró que nadie se acordara de Monfils, ausente por un supuesto enfrentamiento con su capitán, y puso a Francia a tan solo un punto de la clasificación. Un tanto que, si no pasa nada raro, debería de materializarse en el día de mañana en la contienda que librarán Mahut y Hugues-Herbert ante Yuichi Sugita y Yasutaka Uchiyama.