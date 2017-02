Thiem no levanta cabeza

Dominic Thiem, tenista que la pasada campaña terminó como la mayor promesa en firme del circuito, este 2017 lo ha empezado de manera totalmente diferente al pasado año. Su única actuación destacable fue en el Open de Australia, ya que en Sidney y en Brisbane no pasó del segundo partido y la pasada semana en Sofía se cayó del cuadro a las primeras de cambio.

Pero parecía que en Rotterdam había cambiado su rumbo y se había vuelto a encontrar con su mejor versión después de ganarle un disputado partido a Zverev y de superar con contundencia a Gilles Simon. En cuartos de final le tocó cruzarse con Herbert, la cenicienta del cuadro, ese tenista que pasó la fase de clasificación y con un juego muy directo se cargó a Feliciano López y a Donskoy sin ceder ningún set. El francés, que no está en el top 100 sorprendió con su rapidez a un Dominic Thiem que no encuentra el rumbo y se va dejando puntos vitales para engancharse en la parte alta del ranking.

Herbert no sorprendió con su estilo de juego, el tenista galo siguió con eso que tanto le funciona: saques potentes y buscar la volea. Thiem sabía lo que esperaba, pero no lograba neutralizar el juego rival. Dominic intentaba impedir las aventuras rivales en la red con bolas profundas, pero Herbert no se lo ponía tan fácil y le cruzaba los restos para que le diese tiempo a subir a la red. Los dos tenistas jugaron bien sus bazas durante todo el set, pero en los últimos juegos se vinieron abajo, especialmente Thiem que el buen hacer de su rival y los errores no forzados propios le permitieron a Herbert cerrar la rotura y anotarse el primer parcial.

El estado onírico de Herbert continuaba y Thiem se desesperaba cada vez más con el buen juego de su rival y los pocos errores que cometía. Con el resto era muy difícil meterle mano porque fallaba muy poco e iban muy potentes y colocados, así que a Thiem no le quedaba otra que armarse de paciencia y esperar las flaquezas rivales para intentar entrar en el partido.

Estas flaquezas volvieron a llegar en la parte final del set, donde los nervios afloran y los brazos se encogen por el miedo. Aquí Thiem tuvo tres bolas de break para ponerse 4-5, pero no convirtió ninguna; en el siguiente turno fue Herbert el que tuvo tres bolas de partido que no supo convertir. Con el miedo en el cuerpo ambos tenistas parecieron dispuestos a jugárselo todo en la muerte súbita. Aquí fue Herbert quien mandó y con una bola espectacular hizo la primera mini rotura para que luego, un error no forzado de revés de Thiem se convirtiese en otro punto extra para el francés que encarriló su pase a las semifinales.

Herbert está madurando en Rotterdam como tenista. Está explotando a los veinticinco años y no le tiembla el pulso cuando hay que jugarse las habichuelas, ha ganado los cuatro tiebreaks que ha jugado. Sus poderosos servicios y su juego agresivo desde el resto vienen muy bien para las condiciones de la pista holandesa y solo Goffin le separa de una hipotética final. ¿Podrá el francés batirse el campeonato el próximo domingo? Por juego y ganas no va a ser, pero enfrente le espera Goffin, dispuesto a resarcirse de su derrota en la final de Sofía.