Goffin acaba con la aventura de Herbert en Rotterdam

David Goffin durante un partido en la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

David Goffin será top10 a partir del próximo lunes. Gracias a su victoria ante el francés Pierre-Hughes Herbert en la segunda semifinal del ATP 500 de Rotterdam (Holanda), el belga aparecerá a partir de la semana que viene entre los diez mejores tenistas del mundo por primera vez en su carrera. Goffin dominó totalmente el encuentro y desactivó a un Herbert que pagó su falta de experiencia en este tipo de partidos.

17 golpes ganadores y 22 errores no forzados por parte de Goffin. Herbert mantuvo el tipo en winners, 15, pero cometió el doble de errores no forzados, 30 ​ El primer juego del partido pareció ser una premonición de lo que iba a ser el encuentro. A Herbert le costó dios y ayuda mantener su primer turno de servicio, que a la postre sería el único juego que se llevaría a su casillero en el primer set. Tácticamente, Goffin se mostró perfecto. El belga desactivó a su rival con su extraordinario resto, desesperando a un Herbert que se encontraba totalmente perdido sobre la pista. El francés no sabía si subir a la red, lo habitual en él, o quedarse en el fondo. El resultado fue un contundente 6-1 de Goffin en 37 minutos de juego, cerrando con un resto directo de revés paralelo un set en el que rompió hasta en tres ocasiones consecutivas el servicio de su rival.

Mismo guión en el segundo set

La tónica del partido siguió siendo la misma durante la segunda manga. Herbert intentó cambiar el rumbo del encuentro, pero se estrelló una y otra vez con los restos a los pies de Goffin. Uno de ellos le sirvió al belga para romper por cuarta vez el servicio del francés y poner ya una ventaja que sería insalvable para Herbert (4-1).

Herbert no estuvo acertado en la red: 20 puntos de 31 subidas y muy débil con su segundo servicio con un pobre 38% de puntos ganados El galo tiró de orgullo para salvar hasta tres bolas de partido, dos con su servicio y la otra al resto, pero en la cuarta Goffin se puso serio y cerró de forma definitiva el encuentro por 6-3 en el segundo parcial. El de Rocourt disputará mañana su tercera final de un ATP 500, la octava en toda su carrera, buscando su tercer título como profesional tras los de Kitzbühel y Metz cosechados en 2014. Precisamente en ese torneo de Metz, Goffin derrotó al francés Jo-Wilfried Tsonga, su rival en la final de mañana domingo, en los cuartos de final.

En total, el galo y el belga se han visto las caras hasta en cinco ocasiones, con un balance favorable a Tsonga por tres a dos, siendo la anteriormente citada en Metz la única ocasión en la que ambos se han medido sobre pista dura y a cubierto. Goffin logró la victoria en el último precedente entre ambos, en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma en 2015.