Carla Suárez: "La lesión se está alargando más de lo que se previó en un primer momento"

Carla Suárez en el Mutua Madrid Open 2016 | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Negros nubarrones se ciernen sobre la figura de la jugadora grancanaria, y es que las lesiones han hecho mucha mella en Carla Suárez. Tras darse de baja de los torneos de Brisbane y Sydney como preparación al Open de Australia, que después disputó cayendo en segunda ronda ante la rumana Sorana Cirstea, la española ha vuelto a recaer de sus problemas en el hombro.

Los médicos aconsejaron a Carla a no disputar, de momento, más torneos con el objetivo de llegar de la mejor manera posible a las dos siguientes grandes citas de la temporada, los Premier Mandatory de Indian Wells y Miami. Sus dos siguientes fechas estaban puestas en los torneos de Doha, donde defendía el cetro de campeona, y Dubai, pero optó por hacer caso a sus médicos y darse de baja.

La grancanaria pasó por los micrófonos del programa Planet Eurosport donde comentó que su lesión se está alargando más de lo previsto: "Los problemas en el hombro se están alargando más de lo previsto en un primer momento, pero son cosas que pasan en este deporte. Sólo queda aceptarlo y seguir adelante", comentaba la tenista de 28 años.

"Ya desde la pretemporada sentía bastante dolor", recordaba Carla. "Decidimos apurar todo lo posible para llegar a jugar el Open de Australia, un torneo así no sienta bien perdértelo", reconocía la campeona del torneo de Doha 2015. "Aún así, era obvio que mi hombre necesitaba más reposo. A nuestro nivel, tienes que estar de manera óptima, no se puede jugar de cualquier manera", confesaba Carla Suárez.

La española recordó cómo fue su estancia en Australia: "El debut lo gané, acabé muy contenta, pero después en el segundo no, aunque pude haberlo hecho algo mejor. Lo importante es haber entrado en materia", afirmaba la grancanaria que después explicó donde siente sus problemas: "Principalmente es en el servicio donde más me duele", comentaba. "Después en los peloteos no tengo problema, sé que puedo jugar tanto de derecha como de revés. Sin embargo, en el servicio, el arma más importante en el tenis, es donde más sufro y no poder servir bien, inquieta y frustra", reconocía.

Para terminar la entrevista, Carla Suárez explicó cómo se siente tras estar viendo los torneos por la televisión y sobre cuándo se la volverá a ver por las pistas: "Es muy duro ver los torneos que tenías previsto por la tele, sientes impotencia", aceptaba la grancanaria. "Me dio mucha rabia perderme la eliminatoria de Copa Federación, ni siquiera pude ir a animar a las chicas. Era muy complicado, estuvimos muy cerca", apuntaba Carla.

"De momento vamos semana. Mi fecha de vuelta aún está en el aire, aunque esperemos que sea lo más pronto posible", deseaba la que fue sexta mejor jugadora del mundo. "Se pasa peor en esta situación que estando perdiendo y jugando mal, al fin y al cabo juegas y puedes encontrar una solución. Sin embargo, en esta situación, nada depende de ti", finalizaba la española.