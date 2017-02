Alexandr Dolgopolov: "Aspiro a acercarme al nivel top ten"

Google Plus

Dolgopolov en rueda de prensa. / Foto: Argentina Open.

Alexandr Dolgopolov, número 66 del ranking ATP, había logrado batir al gran favorito del torneo argentino, al japonés Kei Nishikori. Pese a encontrarse alegre, no se mostró exageradamente excitado en sus palabras.

El ucraniano fue cauto. Acababa de llevarse el trofeo de campeón del ATP 250 Buenos Aires, que lucía en rueda de prensa. El tenista reconoció que la victoria en el Argentina Open será inolvidable: "Sin dudas, fue una gran semana pasada para mí, nunca le había ganado a Kei, tuve un gran nivel”. En los cinco enfrentamientos directos entre el Dolgopolov i Nishikori, hasta ayer, la victoria se había decantado siempre para el japonés.

El ucraniano sabía que el cansancio sería determinante en la final. Por este motivo no alargó demasiado los puntos, táctica que le salió a la perfección: “Jugar agresivamente, más que en los últimos días porque no tuve realmente un buen descanso; entonces traté de mantener los puntos cortos, hacer muchos winners y aprovechar cada vez que me diera una oportunidad con el segundo servicio”. Ese juego le permitió derrotar al jugador número cinco del mundo.

Los últimos años de Dolgopolov han sido marcados por su irregularidad en el juego, seguramente debido a las lesiones. El jugador lo explicó: “Me fue difícil mantenerme mentalmente sólido debido a que en los últimos tres años tuve una operación en la rodilla y otras lesiones, y por este motivo estuve casi seis meses cada año sin competir. Las lesiones no me han ayudado para estar mentalmente más confiado”.

Consiguió el tercer título de su carrera deportiva, tras no ceder ni un solo set en todo el torneo, extraordinariamente. Y el jugador avisó, si las lesiones lo respetan: “Mientras esté bien y saludable físicamente podré acercarme a un nivel de top ten, que es a lo que aspiro”. El jugador ucraniano de 28 años, ya ocupó la posición número 13 del ranking ATP en 2012 (lo más cerca que ha estado nunca del top diez), cuando consiguió lo dos títulos que tenía anteriormente al de este domingo, Umag 2011 y Washington 2012.

Para terminar, el jugador elogió el diseño del trofeo que llevaba en sus manos: “Es muy lindo y tiene mucho que ver con la historia de este país”, que tiene la forma de la bebida tracional mate. En la entrevista, Dolgopolov transmite mucho optimismo de cara a su futuro. Veremos si las lesiones le respetan y el jugador ucraniano es capaz de recuperar su mejor nivel tenístico y pueda seguir compitiendo contra los mejores.