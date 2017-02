Angelique Kerber: "El objetivo es recuperar mi nivel"

Google Plus

Angelique Kerber celebrando una victoria | Foto: Zimbio

El torneo WTA Dubai da comienzo con Angelique Kerber como primera cabeza de serie. Atendió a la prensa del torneo en unas declaraciones en las que demuestra ser consciente de los malos resultados que ha cosechado los años anteriores en el torneo. La alemana llega tras ofrecer malos resultados en este inicio de temporada.

La semana pasada, cedió en segunda ronda a las primeras de cambio en el WTA Doha ante Daria Kasatkina en tres sets del cual partía como cabeza de serie número uno del torneo. Anteriormente, Kerber se vio derrotada en el Open de Australia ante Coco Vandeweghe en un partido en el que la estadounidense arrasó para cargarse a la alemana en dos sets. La presión del número uno se ha notado y ahora se siente más cómoda tras ceder el trono de la WTA. Confía en revertir la situación y sacar un buen resultado en el torneo y alzarse con el título, de manera que le impulse a recuperar su mejor tenis.

"Estoy muy contenta de volver a Dubai. El torneo es espectacular y la ciudad muy interesante", señaló Kerber cuya aparición en este 2017 será la sexta de su carrera. La alemana afronta el torneo con ganas de resarcirse y demostrar su buen tenis. "He estado aquí muchas veces pero nunca he conseguido jugar bien así que mi objetivo es volver a sentirme cómoda en la pista. Intentaré recuperar sensaciones con el revés, la pasada semana estuve algo enferma así que busco recuperar mi nivel", señaló la alemana, quien afirma haber estado enferma la semana pasada, en la cual cayó en su debut. Buscará dar una buena imagen en los Emiratos Árabes, donde no cosecha buenos resultados en sus múltiples participaciones. Es la principal favorita para llevarse el título, y luchará para conseguir su primer título de la temporada.