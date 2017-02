Partido muy cómodo para Svitolina

Elina Svitolina golpeando una bola | Foto: Zimbio

La jugadora ucraniana Elina Svitolina se alzó con el triunfo en los cuartos de final del WTA Premier disputado en Dubai por 6-0 y 6-4 frente a la jugadora estadounidense Lauren Davis.

El partido se presentaba, a priori, como un bonito encuentro entre dos jugadoras jóvenes, dinámicas y con gran talento, pero no fue más que un mero espejismo. La reciente campeona del torneo WTA de Auckland (Nueva Zelanda) no puso en aprietos a la ucraniana. El primer set fue un visto y no visto, intercambios cortos y muchos errores no forzados, fueron la tónica general del primer parcial, que en tan solo veinte minutos la favorita del encuentro se adjudicó ante una desdibujada Lauren Davis.

En la primera manga Svitolina se mostró muy cómoda con su servicio, sacando bien y cediendo muy pocos puntos al resto. Rápidamente, Svitolina hizo break en el primer y tercer juego del partido, colocando el 3-0 en el marcador, su juego era sobrio, sin brillantez, pero mostrando solidez. No fue hasta el 4-0 cuando la de Odessa cedió un punto con su saque, de esta manera, la ucraniana amarró el primer set por un global de 6-0.

En el segundo set Davis saldría decidida a poner en apuros a la de Odessa, empezaría con un break que pondría el 1-1 en el marcador, Svitolina volvería a hacer break en el siguiente juego ante una Davis muy acelerada, sin pausa y descentrada. En el sexto juego, Davis estuvo mucho más atenta al resto y pudo poner la igualdad en el marcador (3-3). Pese a los intentos de la estadounidense y a su notable mejoría, no le bastó para que Elina consiguiera hacer break en el séptimo juego y ponerse 5-3 en el marcador, en su siguiente turno de saque, la ucraniana consiguió cerrar el set y el partido por 6-4. La falta de solidez desde la línea de fondo, su errático juego (34 errores no forzados por 12 de Elina) y la falta de intensidad condenaron a la norteamericana.

La séptima cabeza de serie alcanza las semifinales del WTA Premier de Dubai y espera rival del encuentro que disputarán la croata Ana Konjuh y la alemana Angelique Kerber.