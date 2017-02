Querrey se impone en el duelo local en Delray Beach

Google Plus

Sam Querrey en acción durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista Sam Querrey cumplió con los pronósticos y accedió a los cuartos de final del ATP 250 de Delray Beach (Estados Unidos) al vencer con comodidad en una hora exacta de juego a su compatriota Jared Donaldson, de 20 años y que cierra el top100 mundial. Querrey fue muy superior a su rival y no tuvo ningún problema para acceder a sus primeros cuartos de final de la temporada.

Excelso nivel de Querrey con su servicio: 13 saques directos, 96% de puntos ganados con primer servicio y un 65% con el segundo Querrey fue claro dominador durante la primera manga. El de San Francisco impuso su ley con su potente servicio y aprovechó dos de las cuatro ocasiones de las que dispuso para quebrar por partida doble el saque de un Donaldson demasiado tímido y que parecía no creer demasiado en sus posibilidades. La única opción al resto que tuvo el actual número 100 del mundo fue en el séptimo juego cuando gozó de un 15-40 para recuperar la desventaja en el marcador, pero esa opción se fue tan rápido como vino, debido a cuatro saques directos consecutivos por parte de Querrey. Éste no quiso esperar más y en el siguiente juego cerró el primer parcial a su favor con otro break estableciendo el 6-2 definitivo. A pesar de no contar con un gran porcentaje de primeros servicios, un 45%, Querrey sólo cedió cinco puntos con su saque en toda la primera manga.

Mismo guión en el segundo set

Donaldson opuso algo más de resistencia en el inicio de la segunda manga, pero fue insuficiente ante el primoroso nivel al servicio de su rival. Mientras Querrey se llevaba sus juegos de saque sin apenas desgaste, Donaldson seguía sufriendo con los suyos.