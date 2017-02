Pablo Carreño se toma la revancha con Dolgopolov

Google Plus

Pablo Carreño golpeando una pelota de derecha en la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El jugador español Pablo Carreño (número 24 del mundo) ha conseguido meterse en las semifinales del ATP 500 de Rio de Janeiro tras deshacerse del ucraniano Alexander Dolgopolov, el cual le derrotó en Buenos Aires, donde resultó campeón. El gijonés se apuntó el triunfo por 7-6 (4), 6-7 (2), 1-0 y retirada de Dolgopolov.

En territorio argentino, Dolgopolov le había apartado de su camino en las semifinales (7-5 y 6-2) y en los cuartos de Rio cambiaron las tornas a favor del asturiano.

La primera manga cayó del lado de Carreño, y destacó por su igualdad y porque cada jugador mantuvo su servicio siempre, no hubo breaks, y no precisamente por falta de oportunidades: el español tuvo hasta seis y el ucranio cuatro, pero todas fueron neutralizadas por el rival. Así las cosas, no quedó más remedio que recurrir al tie-break que acabó anotándose el español por 7-4.

El segundo set, con idéntico resultado pero distinto dueño, vio las primeras roturas del partido. En dos ocasiones cada jugador quebró el servicio de su rival. El español aprovechó dos de los tres break points de los que disfrutó y el de Kiev convirtió los dos que tuvo. De nuevo el tie-break tuvo que dilucidar quién se adjudicaría este segundo parcial, y el ucranio puso un 7-2 en el mismo que le permitió igualar el encuentro, no sin antes disfrutar de una pelota de partido que Carreño pudo salvar.

Pero las molestias físicas que Dolgopolov venía arrastrando en los últimos días, que incluso le llevaron a plantearse la retirada en su anterior partido ante Horacio Zeballos, solo le permitieron disputar un juego (que se llevó Carreño tras cometer Alex tres dobles faltas) y parte del segundo en la tercera manga. Tras colocarse el español con 40-0 y tres oportunidades para el 2-0, el ucranio decidió dejar de sufrir.

En la penúltima ronda del torneo, Carreño se las verá con la revelación del torneo, el joven noruego de 18 años Casper Ruud, ubicado como número 208 del ránking ATP, que derrotó al brasileño Thiago Monteiro en dos sets (6-2 y 7-6).