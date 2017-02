Berdych sólo necesita 40 minutos en su estreno en Dubai

Google Plus

El checo Tomas Berdych tuvo un plácido debut en el ATP 500 de Dubai al verse beneficiado de la retirada por lesión de su rival, su compatriota Lukas Rosol, al comienzo del segundo set cuando sólo habían pasado 40 minutos de juego. Antes de la lesión de su rival, Berdych ya había dado muestras de su superioridad en un primer set en el que funcionó maravillosamente su servicio.

Berdych realizó 16 golpes ganadores por nueve errores no forzados, mientras que Rosol se quedó en cinco winners y el doble de errores no forzados Un break fue suficiente para desnivelar la primera manga en favor de Berdych. El quinto cabeza de serie rompió el servicio de su compatriota en el cuarto juego y no tuvo especiales problemas para mantener su ventaja, en parte, por su gran efectividad con el servicio: 93% de puntos ganados con primero y 78% con el segundo, además de conectar cinco servicios directos. Precisamente con otro punto de saque, el pupilo de Luka Kutanjac cerró el primer set por 6-3 en apenas 27 minutos.

El abductor de Rosol dice basta

Se esperaba algo más de Lukas Rosol en el inicio de la segunda manga pero ocurrió exactamente lo contrario. Tras ceder nuevamente su servicio en el tercer juego, el de Brno evidenció que no se encontraba en plenitud física y tras el primer descanso del segundo set optó por abandonar por problemas en el abductor.