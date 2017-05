Carla Suárez: "Trataré de dar lo mejor de mí misma"

Carla Suárez durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

"Me encuentro mejor, no al 100%, pero a nivel óptimo como para competir con las mejores". Así se expresó la canaria Carla Súarez en el tradicional Media Day del Mutua Madrid Open. La tenista española explicó que aún no está completamente recuperada de su lesión en el hombro pero que confía en dar lo mejor de sí misma en el torneo que comienza mañana sábado. "Tenemos muy pocas oportunidades de jugar en España y cuando lo hacemos queremos disfrutar al máximo y estar los máximos días posibles aquí. Aunque no será fácil, puesto que están las mejores del mundo".

La canaria se medirá a la china Shuai Peng, número 38 del mundo, en la primera ronda. "La conozco de hace mucho, no sólo de partidos individuales sino también de dobles. Es una jugadora peligrosa, saca muy bien y juega muy plano. Será un partido en el que tenga que dar el máximo", agregó Carla que también fue preguntada acerca de la ausencia de Serena Williams en el torneo y cómo influye en el resto de jugadoras. "Serena siempre ha tenido su propio calendario al margen del resto. Obviamente, cada torneo que ella juega siempre es la máxima favorita, por eso ahora los torneos estarán más abiertos. Simplemente, desearle lo mejor. Tener un hijo es algo único y espero que todo le salga bien".

Carla no quiso hacer ninguna valoración al ser preguntada por la vuelta de María Sharapova

Las cuatro jugadoras españolas presentes en la fase previa han quedado encuadradas en la parte baja del cuadro final. Al ser preguntada por este hecho, Suárez declaró que "cuantas más españolas haya, mejor. Es un cuadro complicado, están las mejores. Si todas vamos ganando llegará el momento de enfrentarnos entre sí. Ojála que todas podamos llegar lo más lejos posible".

Por último, la canaria confirmó su no participación en el torneo de dobles, centrando todos sus esfuerzos en el cuadro individual.