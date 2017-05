La tercera fue la vencida para Dominic Thiem

Google Plus

Thiem golpeando una bola | Foto: Photo Silver - VAVEL

Nadal había sido el encargado de quitarle el sueño a Dominic Thiem de llevarse el título en Barcelona y en Madrid. 17 partidos ganados consecutivamente en tierra batida posicionaban a Rafa como el jugador invencible de la superficie y el único candidato para llevarse el título en Roma. Pero no fue así, el potente juego del joven austríaco fue más que la inacabable defensa de Nadal.

Thiem estaba decidido a ganar, tanto así que no se demoró ni un solo juego en quedarse con el servicio del español. Sabía que debía tomar la iniciativa, y lo hizo a través de un juego muy profundo y un revés que rozó la perfección. Rafa descontó el marcador en el tercer game, pero el austríaco no paró hasta adelantarse por en la pizarra po cinco juegos a uno.

Pero si algo caracteriza a Rafa es su espíritu luchador. Estaba claro que no iba a abandonar el set para pensar en el siguiente. El mallorquín ganó tres juegos consecutivos para poner a Thiem contra las cuerdas, pero Dominic cerró su último juego de saque del primer parcial como lo hacen los experimentados.

En el segundo set se mantuvo la tendencia, Nadal, que no encontró mucha profundidad en sus golpes, se mostró frustrado al no poder llegar a los permanentes ataques de Thiem. El actual número siete del mundo consiguió el quiebre que lo acercaría a las semfinales y lo supo mantener hasta el final del partido. En el último juego, Rafa no pudo sostener su servicio y Thiem alzó los brazos al cielo celebrando un triunfo que quedará marcado en la historia del torneo.

El austríaco, con este resultado, se convirtió en el tercer semifinalista del torneo italiano. Horas antes, John Isner y Alexander Zverev habían asegurado la clasificación tras vencer a Marin Cilic y Milos Raonic respectivamente. El rival de Thiem saldrá del cruce entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro que cierran el día en la Pista Central.