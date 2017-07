Google Plus

David Goffin regresa a las pistas con suspense | Foto: Zimbio

Puesta en marcha de los octavos de final en el ATP 250 de Umag, Croacia, con la disputa, hoy miércoles, de los cuatro primeros partidos de dicha segunda ronda. Cerrando la jornada, y como principal reclamo en este certamen, regresaba a las pistas el belga David Goffin tras su complicada lesión de tobillo, causada en Roland Garros. Goffin, que no pudo participar en Wimbledon, donde defendía octavos de final, llega a Umag como número catorce del ranking y primer cabeza de lista, por delante de jugadores como Monfils, Fognini o Lorenzi.

En su debut en tierras croatas, su rival sería el humilde Attila Balazs, número 174 del mundo, que tuvo que superar la fase previa para poder derrotar, en primera ronda, al bosnio Damir Dzumhur, en la que es, hasta el momento, una de las sorpresas del torneo. Pese a sumar tres partidos en la arcilla croata, y venir rodado tras cuatro días de competición, el húngaro no era favorito en las quinielas, pero contaba con la ventaja de la falta de ritmo de competición de su adversario.

Goffin puede con un aguerrido Balazs en el primer set

Gran inicio de partido para un David Goffin que se plantaba en la central de Umag sembrado de incógnitas. El de Rocourt, muy efectivo a la hora de abrir espacios y causando estragos con su derecha, fue capaz de quebrar en el primer juego. No obstante, el conservador juego de Balazs desde el fondo de pista, empleando a la perfección su revés paralelo, permitió al húngaro romper el servicio de Goffin en blanco y empatar a uno.

La presión al resto ejercida por Balazs iba en aumento, forzando enormemente a Goffin con el saque y concediéndole poco margen para ejecutar sus mejores golpes; con 2-1 en el marcador, el qualy dispuso de una nueva oportunidad de rotura, que no materializó, en un juego maratoniano en el que el belga logó poner el 2-2 tras solventar muchas situaciones complicadas.

Attila Balazs veía hoy en las dobles faltas un poderoso enemigo; transcurridos cuatro turnos de saque, el húngaro ya sumaba hasta 6, lo que permitió que Goffin, aparentemente a medio gas y fallando golpes fáciles, quebrase por segunda vez. No obstante, a diferencia de lo ocurrido con anterioridad, el belga certificó el break, dejando, con 5-3, casi resuelto el primer set. Sacando para ganar, Goffin no dio opción a Balazs y, demostrando su progresiva mejoría, cerró por 6-4 en 44 minutos de disputado primer set.

Balazs fuerza el tercer set

El impulso que el público congregado en Umag proporcionaba a Balazs parecía no ser suficiente, sin embargo, la imagen dada por el jugador centroeuropeo en este primer parcial fue, sin duda, convincente. El segundo asalto se puso en marcha con un Balazs motivado, centrado, y cerca de dar un susto a Goffin, ya que dispuso de un punto de break en su primer turno al resto, que no convirtió.

Los problemas con el servicio de Balazs reaparecieron. Su reducido porcentaje de primeros eran un puente cómodo para que Goffin jugase con comodidad al resto, manteniendo el ritmo del choque y contando con un punto de ruptura en el quinto game; no obstante, el húngaro remontó y mantuvo intacto su saque, adelantándose por 3-2.

Pese a parecer el dueño del choque, los problemas no cesaban para un David Goffin que necesitaba tiempo para hacerse con la pista, tras mucho tiempo alejado de la competición. La intensidad y la potencia de Balazs parecían superar por momentos al belga, que se vio con tres bolas de set en contra; en un esfuerzo titánico, y ante un Attila errático, el de Rocourt salvó los muebles y puso el 5-5 en un segundo parcial que acabaría en la muerte súbita. El desempate consumó lo que habíamos estado viendo durante el parcial; Balazs, firme y rocoso, salvó hasta tres bolas de partido para, a su primera oportunidad, llevarse un segundo set que sobrepasó la hora de juego.

Goffin devuelve las aguas a su cauce

Dispuesto a dar la sorpresa por segunda ronda consecutiva, Attila Balazs forzó un tercer parcial ante un David Goffin reticente, y diezmado por las más de dos horas de partido en su día de debut. Conservando ambos sus respectivos servicios en los primeros juegos de este set decisivo, fue Goffin el primero en dar un paso al frente, haciendo valer su calidad para romper el saque de Balazs y poner el 5-2 tras certificar, en blanco, su tercera ruptura del día.

Muy cerca de obtener la victoria, el ex Top Ten no esperó a tener el saque de su lado, lanzando una nueva ofensiva y aprovechando, esta vez sin ningún problema, su cuarta bola de partido. Final: 6-4 6-7 (7) y 6-2 en casi dos horas y media de contienda. Regreso complicado para el belga David Goffin, que tuvo que sudar para vencer a un Attila Balazs que no dio su brazo a torcer y puso contra las cuerdas a un jugador de talla mundial. Goffin, que volverá a la acción el viernes, ya conoce a su rival en cuartos de final: será el jugador local Ivan Dodig, más centrado en la modalidad de dobles, que batió, con remontada incluida, al italiano Marco Cecchinato.