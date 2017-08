Karlovic corta su mala racha

Google Plus

Ivo Karlovic derrotó a Jiri Vesely en la primera ronda de Cincinnati y se quitó el mal sabor de boca de las prontas eliminaciones en Newport y Los Cabos, donde defendía título en ambas. El partido estuvo repleto de errores, sobre todo del checo y el croata lo aprovechó para llevarse el partido y enfrentarse a Tsonga en la segunda ronda.

Karlovic logró romper y evitar la muerte súbita

A pesar de lograr un gran primer punto al resto, Vesely se vio incapaz de contrarrestar el gran servicio que tiene Ivo. Este en cambio, sí que fue capaz de hacer daño al resto. En el segundo juego gracias a un gran punto en la red, un error de Vesely y un formidable globo logró sus dos primeras bolas de rotura. A pesar de perder ambas, la mejoría del croata al resto comparándola con otros torneos era evidente.

En el sexto juego una doble falta de Vesely le daría otra bola de rotura al croata, esta vez no la desaprovechó y logró romper el saque de Vesely para adelantarse 4-2. Ivo consolidó la rotura en blanco para ponerse 5-2 arriba. A pesar de lograr el 5-3, Vesely se veía muy desmotivado e incapaz de ganar ni tan si quiera un punto al resto. Ivo cerró el primer set con otro juego en blanco. 6-3 para el gran sacador croata en esta manga.

Esta vez es Vesely quien golpea

Un set muy parecido al primero fue este, no hubo muerte súbita (algo que suele ser frecuente en un partido de Karlovic) y una rotura de servicio decidió el set. Los seis primeros juegos no tuvieron ningún misterio, ningún tenista tuvo problemas para mantener el servicio.

En el séptimo juego un par de errores del checo le dieron al croata una bola de rotura. A pesar de estar bajo presión, Vesely conectó un gran revés cruzado y salvo la amenaza de rotura. En el siguiente juego, dos errores en la red de Ivo le iban a dar a Vesely su primera opción de rotura del partido, este la aprovechó tras adivinarle la intención del servicio a Ivo y un posterior error con la volea de este. Con 5-3, Vesely tuvo tres bolas de set con 40-0, pero tuvo que esperar a la tercera para poder cerrar el set por 6-3 en un juego donde este hizo tres saques directos. El partido se iba al tercer set.

El más pequeño detalle decide el partido

En los primeros ocho juegos del set, hubo seis juegos en blanco, ambos tenistas solo perdieron un punto al resto en cuatro juegos. El nivel al servicio de los dos, sobre todo de Karlovic, era muy alto.

Karlovic mantuvo su saque y se adelantó 5-4. En el décimo juego, el croata dispuso de un 0-30 pero no pudo llegar a más y Vesely mantuvo el saque y siguió con vida. Tras volver a mantener el saque fácilmente, Ivo tuvo otra oportunidad para evitar la muerte súbita y cerrar el partido al resto. Esta vez iba a tener dos bolas de rotura y de partido con un 15-40 que le fue otorgado gracias a errores graves de Vesely. El checo salvó la primera bola de partido gracias a un gran saque pero no pudo salvar la segunda, el croata jugó un gran peloteo y cuando Vesely llegaba muy forzado a una pelota decidió subir a la red, Karlovic no voleó bien y le dio opciones de passing al checo pero este, muy cansado, mandó la bola fuera y le dio la victoria al sacador croata.