David Goffin: "Estoy muy feliz de estar de vuelta en las pistas"

Google Plus

Goffin después de celebrar un punto | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

David Goffin ya es una realidad dentro del circuito ATP. El belga se ha asentado dentro de los mejores del circuito. Sin duda alguna esta temporada no pasará desapercibida en ningún momento para Goffin, que entrando por primera vez en su carrera deportiva entre las diez mejores raquetas del mundo ha conseguido colocar a Bélgica con un tenista entre los diez primeros sin que nadie lo hubiera conseguido anteriormente.

Actualmente, a pocos días de que arranque el US Open, último Grand Slam de la temporada, Goffin llega cargado de ilusión, a sabiendas de que tiene una buena oportunidad para seguir progresando, estando en estos momentos en el puesto trece del ránking ATP, habiendo caído en la segunda y primera ronda respectivamente del Masters 1000 de Montreal y el Masters 1000 de Cincinnati. Si quiere volver a estar entre las diez mejores raquetas, tendrá que llegar hasta las últimas rondas en Flushing Meadows, donde defiende tan solo una primera ronda, siendo sus aspiraciones muy amplias.

"Manejo mucho mejor la presión antes de salir a pista a medirme a cualquier tenista, juego más tranquilo"

Como no podía ser de otra manera, Goffin se siente contento tras poder volver a las pistas tras la lesión que no le permitía estar en Roland Garros y Wimbledon. "Después de mi lesión, pasé mucho tiempo en casa viendo tenis, y fue difícil ver a todos los jugadores jugar Roland Garros y luego Wimbledon, ahora mismo estoy muy feliz de estar de vuelta a las pistas, y es una gran sensación volver a ver a mis compañeros y amigos. Ahora manejo mucho mejor la presión antes de salir a pista a medirme a cualquier tenista, juego más tranquilo y trato de jugar lo mejor posible para alcanzar mis objetivos, estoy fresco mentalmente y muy motivado de hacer un buen papel en lo que queda de temporada. Hice final en Sofía después de alcanzar los cuartos de final del Open de Australia, luego jugué la final del ATP 500 de Rotterdam, estos grandes resultados me sirvieron para entrar nuevamente en el top ten, fue un gran momento para mí", comentó ante los medios de comunicación.