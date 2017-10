Karlovic ganó a lo Karlovic

Google Plus

Karlovic a lo Karlovic. Imagen:Zimbio

Luego de un comienzo auspicioso del argentino, donde sacó ventaja en el primer set, el interminable Karlovic logró hacerlo entrar en su juego de saque y red, de puntos cortos y por sobre todo empezó a meter sus misiles de saque, algo que no había aparecido en el primer set. El tercero, fue a pedir del croata quien, luego de salvar en el tie break del argentino, le impuso toda la presión con su servicio y terminó quedándose con el partido.

El primer set fue a pedir del argentino, el croata no estuvo bien con el servicio y ello favoreció a que Pella pueda conseguir un punto de quiebre en el sexto juego, logrando un cien por ciento de efectividad al quebrarle en la única oportunidad que tuvo. Luego del quiebre Pella sostuvo su servicio para quedarse con el primer set por 6-3.

En el segundo, ya el croata empezó a conectar sus misiles con el saque, y aunque no tuvo la cantidad de saques directos que siempre consigue, tuvo una buena efectividad de puntos ganados con el primer servicio. Karlovic solo tuvo problemas en el séptimo juego donde el argentino logró conectar varias devoluciones de saque para estar a punto de quebrarle el saque, pero el croata logró salir con vida de esa situación gracias a su juego de saque y red. Cuando todo parecía irse al tie break el argentino no tuvo un buen game de saque, no conecto primeros servicios y terminó cediendo su juego al croata que así se quedó con el set.

El tercer set fue a modo Karlovic, fue a su merced, como les gusta jugar al croata, con puntos cortos, sin tener ninguno una oportunidad de quebrar el servicio de su rival, desembocando en el tie break, el lugar de Karlovic en el mundo. Y fue así que tras un dura muerte súbita recién luego de que ambos dispongan tres puntos para partido fue Karlovic el que supo acaparar la última y quedarse con el partido, que fue hecho a su medida a partir del segundo set, donde se sintió muy cómodo y gracias a su juego logro complicar al argentino que nunca luego del segundo set pudo volver a encontrar su juego de control como lo hizo en el primero.