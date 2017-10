Mladenovic se despide de Moscú en octavos

Google Plus

Aliaksandra Sasnovich ha protagonizado la principal sorpresa de la jornada al vencer en los octavos de final del torneo de Moscú a Kristina Mladenovic, primera cabeza de serie. Con esta victoria, la jugadora bielorrusa ha igualado el cara a cara entre ambas, poniendo un empate a dos. Su otra victoria se dio en la primera ronda de Wimbledon 2016, mientras que la francesa venció en el Challenger de Limoges (Francia) de 2014 y en los octavos de 'S-Hertogenbosch del pasado mes de junio.

Mladenovic tiró por la borda el primer set a las primeras de cambio, cediendo dos veces consecutivas su servicio. Pudo devolver a su rival una de las roturas, pero Sasnovich solventó con éxito cada una de las tres bolas de break a las que tuvo que hacer frente. Mladenovic nunca se encontró cómoda con el saque, teniendo hasta siete bolas de break en contra y perdió por 2-6. Los cuatro primeros juegos del segundo set acabaron en rotura; pero Sasnovich, lejos de recuperar el buen juego, no se anotó ningún juego más y perdió por tanto cuatro juegos seguidos al servicio. Mladenovic se llevó la segunda manga por 6-2 y forzó el tercer set.

El partido se fue hasta las dos horas para ver su desenlace. Una vez más, Mladenovic perdió sus dos primeros juegos al servicio, pero recuperó uno al instante. Esa ventaja que obtuvo Sasnovich quedó finalmente rematada cuando volvió a romper a Mladenovic antes de cerrar el partido y firmar un nuevo 2-6. Sasnovich, número 100 del mundo, se medirá en los cuartos de final a la local Kasatkina, que ha vencido este mediodía a Siniakova. Los otros duelos de la antepenúltima ronda del torneo ruso son Begu vs Lapko, Cornet vs Vikhlyantseva y Goerges vs Tsurenko. Todos ellos se disputarán durante este jueves.