WTA Finals 2017. Grupo blanco: juventud y veteranía

Google Plus

Las ocho clasificadas en sus respectivos grupos | Foto: Twitter WTA Finals SG

Un año después, aquí está el Masters del circuito WTA. Las ocho mejores tenistas se dan cita en Singapur después de otro año cargado de gran tenis, sorpresas y jugadoras que han demostrado que merecen estar en la cita del país asiático. Hay bajas sensibles como pueden ser Serena Williams -de baja por maternidad- y Maria Sharapova, que sigue escalando puestos en el ranking después de su sanción por dopaje. Este año se ha dado una curiosa situación, y es que dos de las ganadoras de un Grand Slam no acudirán a la cita: Serena Williams ganó en Australia y Sloane Stephens triunfó en el pasado US Open, pero no ha podido pasar del puesto número quince del ranking final.

El Grupo Blanco: las ganadoras están aquí

Sin embargo, las otras dos vencedoras de los mejores torneos del año están en este grupo. Garbiñe Mugurua consiguió su primer Wimbledon y Jelena Ostapenko rompió todas las apuestas al hacerse con Roland Garros. La hispano venezolana parte como una de las favoritas a coronarse maestra y ha saboreado el primer puesto del ranking mundial por primera vez, aunque finalmente Halep le ha relegado al segundo puesto. Por su parte, la joven letona -a las órdenes de Anabel Medina- debuta en este torneo y no tiene ninguna presión por ganar partidos.

Karolina Pliskova y Venus Williams completan el grupo. La checa ha conseguido tres títulos esta temporada: Brisbane, Doha y Eastbourne y completa el podio del ranking WTA, además de alcanzar las semifinales en Roland Garros, Miami y Madrid. Por su parte, la estadounidense está viviendo una segunda juventud, llegando a dos finales de grand slam: Australia y Wimbledon. No ha conseguido ningún título pero la constancia le permite estar en Singapur, ya que alcanzó las semifinales en Miami y US Open.

Williams - Pliskova y Ostapenko - Muguruza para arrancar

La americana -única no europea del torneo- y la checa se enfrentarán este domingo en el primer partido que se celebre. Será a partir de las 11 de la mañana hora española, mientras que el partido entre la española y la letona empezará no antes de las 13:30. Además del domingo, este grupo disputará sus partidos el martes y el jueves. Dos tenistas conseguirán el pase a las semifinales del sábado y cada partido será clave en el devenir del Masters.